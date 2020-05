Streit um Damm: War’s der Biber oder war er’s nicht?

Birkenwerder

Es waren nur ein paar dürre Zeilen in einer E-Mail, die sich in Birkenwerder zum kontrovers diskutierten Politikum auswachsen. Am 27. April hatte Peter Ohme den Verantwortlichen für Umweltfragen im Rathaus angeschrieben, Hilmar Schütte. „Eine Biberfamilie hat erfreulicherweise wieder einen Damm gebaut und ist sesshaft geworden“, teilt der Eigentümer eines Briese-Wassergrundstücks in der Florastraße mit. Der Damm befinde sich unter der Brücke in der Sacco-Vancetti-Straße. Ohme streute seine Mail breitflächig an alle Fraktionsvorsitzenden und den Bürgermeister. Begründung: „Damit nicht das Gleiche passiert wie vor Jahren, als der Biberdamm mehrmals von Menschen beschädigt wurde und danach von der Verwaltung, unter dem Vorwand Anwohner hätten einen Damm gebaut, abgerissen wurde.“ Zum Beweis sendet Ohme einige Fotos mit, „die beweisen, dass der Biberdamm noch vollständig in Takt ist“. Er bittet die Verwaltung, alles für den Schutz des Walls zu tun, zum Beispiel mit Fotofallen.

Aktivitäten des Bibers an der Briese in Birkenwerder, dokumentiert von Anwohnern. Quelle: privat

Der Ärger Ohmes und einiger seiner Nachbarn war groß, als am Dienstagmorgen in dieser Woche ein Arbeitskommando des Wasser- und Bodenverbandes „Schnelle Havel“ anrückte, um den Damm zu entfernen. Dass er diese Maßnahme mit seiner Mail selbst ausgelöst hat, wie Bürgermeister Stephan Zimniok bestätigt, setze dem aus seiner Sicht begangenen Naturfrevel noch die Krone auf. Trotz Warnung sei der Natur ein Schaden zugefügt worden – in Bezug auf den Wasserhaushalt und mit Blick auf die nun provozierten Folgeaktivitäten des Bibers. Der müsse sich nun weitere zum Teil wertvolle Gehölze aus den Gärten holen, um den Damm neu zu bauen.

Mit diesem Foto hatte Peter Ohme auf die Aktivitäten des Bibers in der Briese in Birkenwerder hingewiesen. Es wurde unter der Sacco-Vanzetti-Brücke aufgenommen. Quelle: privat

Sein Frust entlud sich in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses am Dienstagabend, wo er die Verantwortlichen zur Rede stellte und sich mit der Bewertung ihrer Kompetenz nicht zurückhielt. Ohme schilderte die allnächtlichen Beobachtungen der gesamten Nachbarschaft an der Briese. „Das ist wie ein Taschenlampenkonzert“, beschreibt er die Art und Weise, wie Eltern mit ihren Kindern das Naturschauspiel beobachten. In der Schule werde aufgeregt von den Abenteuern berichtet. Die beiden erwachsenen Biber und ihre beiden Jungen würden sich von den Menschen überhaupt nicht stören lassen und keinerlei Scheu zeigen. Zum Beweis zeigt er ein Video.

Aus seiner Sicht bestehe überhaupt kein Zweifel daran, dass die Tiere das Briesewasser angestaut haben, um den Eingang ihre Wohnhöhle etwas stromaufwärts zu fluten. Dass zwangsläufig auch von Menschen gemachtes Treibgut am Damm angestaut wird, bestreiten Ohme und sein Nachbar gar nicht. Im Gegenteil: Es sei sogar nachweisbar, dass von Bauhofmitarbeitern an der Briese zersägte und zurückgelassene Bäume an ihren Grundstücken Richtung Damm vorbeigetrieben seien.

Bürgermeister Zimniok reagiert ein wenig genervt auf das Thema. Er bestätigt, dass sich seine Verwaltung nach der Mail an den Wasser- und Bodenverband gewandt hat. Der kommunale Dienstleister sei beauftragt worden, eine mögliche Gefährdung der Sacco-Vanzetti-Brücke zu prüfen „und alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten“, sagte er der MAZ. Dazu gehört auch, sich die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises einzuholen. Knackpunkt sei die klare Einschätzung der Fachleute: „Das ist kein Biberdamm und der darf und muss entfernt werden“, so Zimniok. Acht Tage lang sei keinerlei Bautätigkeit des Bibers festgestellt worden.

Peter Ohme zeigt Bissspuren des Bibers auf seinem Grundstück. Quelle: Helge Treichel

„Das ist kein gezielt vom Biber errichteter Damm“, sagt auch Verbandsingenieur Bernhard Meinke. Am 8. Mai sei denn auch die Zustimmung der UNB zum Beseitigen der „Anschwemmung“ eingegangen. Wie diese zustande kam, dazu gab es für die MAZ kurzfristig keine Auskunft seitens der Kreisverwaltung. Aufgabe seines Verbandes sei es jedoch, so Meinke, einen ungehinderten Wasserdurchfluss zu gewährleisten und Brücken zu schützen. Bei einem echten Biberdamm wäre dafür auch eine fachgerechte Drainage installiert worden, so Meinke. Bei der Einschätzung, wie der Damm entstanden ist, müsse sich ein Laie auch auf die Erfahrung der Mitarbeiter der „Schnellen Havel“ verlassen. Mehr als eine Woche habe man sich gemeinsam mit der Naturschutzbehörde für die Bewertung Zeit genommen.

Das von den Mitarbeitern des Wasser- und Bodenverbandes „Schnelle Havel“ geborgene Material. Peter Ohme bat im Hauptausschuss darum, es zur Beweissicherung vorerst liegen zu lassen. Quelle: Enrico Kugler

Auf Vorschlag des Hauptausschussvorsitzenden Peter Kleffmann (IOB-BiF) soll es ein klärendes Gespräch zwischen allen Beteiligten geben. Einen Termin in der nächsten, spätestens aber übernächsten Woche möchte Bürgermeister Zimniok Ende dieser Woche vorschlagen.

Von Helge Treichel