Streuflug im Garten: Frau und Hund nur knapp verfehlt

Birkenwerder

Den ganzen vergangenen Sonntagvormittag war Eckehard Reck damit beschäftigt, die Ereignisse des Vortages zu rekonstruieren und aufzuarbeiten. Der beachtliche Splitter eines Baumstamms – 3,5 Meter lang und mit einem Durchmesser von bis zu bis zu 13 Zentimetern – war während der Brückensprengung am Vortag in seinem Garten am Drosselweg eingeschlagen. Der Balken zerstörte dabei ein Spalier, riss ein Fallrohr der Dachrinne ab und prallte gegen den Holzpfeiler des Terassendaches, bevor er ein Loch in den Rasen bohrte. Die Spurenlage ist für den 71-Jährigen eindeutig. „Ich wollte aber genau wissen, wo das Holz herstammt“, begründet er seine Untersuchungen.

„Uns hätte es hier beinahe voll erschlagen“, sagt Martina Reck. Die 67-Jährige hatte noch kurze Zeit vor dem Einschlag gemeinsam mit Hündin Feeli an der Stelle gestanden, wo später der Balken lag. „Zufällig bin ich dann aber reingegangen, um mich umzuziehen“, sagt sie. Pflegehündin Feeli sei ihr dabei gefolgt. Sonst hätte es auch für sie schlimm ausgehen können. „Wir waren halt noch nicht dran“, sagt ihr Mann.

Martina Reck zeigt die Stelle, wo der Holzbalken am vergangenen Sonnabend das Terrassendach traf. Quelle: Helge Treichel

Nicht zuletzt deshalb wollte Eckehard Reck den Hergang nachvollziehen. Die blauen Farbreste am Holz zeigten im an, dass jenes blaue Stahlstück für den herangeschleuderten Balken verantwortlich sein muss, das wenige Meter entfernt bei seinem Nachbarn im Garten einschlug. Bei diesem Stahlstück handelt es sich um die Seitenwand eines jener vier Mittelpfeiler, auf denen die gesprengte Brücke ruhte und die den vom Sprengmeister nicht erwarteten Streuflug verursacht hatte.

Die Farbreste an dem Holzbalken sind klar zu erkennen. Eckehard Reck möchte das Holzstück aufheben – als Brennholz. Quelle: Helge Treichel

Das Stahlsück ist rund drei Meter lang, 40 Zentimeter breit, fast fünf Zentimeter dick und rund 450 Kilogramm schwer. Durch die Kraft der Explosion wurde es auf ganzer Länge gewölbt und rund 100 Meter weit fortgeschleudert. Dabei durchpflügte es einige Baumkronen, traf einen Baumstamm und katapultierte seinerseits ein Stück davon in den Garten des Ehepaars Reck, das in Berlin-Lichtenberg wohnt und seit mehr als 30 Jahren das Gartengrundstück am Drosselweg nutzt. Die Eheleute kamen mit dem Schrecken davon und möchten sich gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn die Flugbahnen nur ein wenig anders verlaufen wären. So sind sie froh, dass es bei einem nur geringen Sachschaden blieb. Anzeige wollen sie trotzdem erstatten.

Stahlteil des Brückenpfeilers an der Einschlagstelle im Wald. Quelle: Helge Treichel

Den getroffenen Baum glaubt Eckehard Reck in dem schmalen Grünstreifen zwischen Autobahn und der ehemaligen Abfahrtsrampe der Anschlussstelle Birkenwerder gefunden zu haben. Hier war offensichtlich ein jüngerer, scheinbar bereits vertrockneter Baum zerschmettert worden. In der weiteren Flugbahn wurde direkt an der Grundstücksgrenze unter anderem die Krone einer Kiefer sichtlich beschädigt.

Ein zweites Trümmerstück aus einem der Pfeiler mit quadratischem Querschnitt wurde bei der Sprengung unter die bestehenden Ersatzbrücken für den Auto- und den Fußgängerverkehr hindurch in ein kleines Wäldchen geschleudert. Auf einem der via Facebook veröffentlichten Videos ist deutlich zu sehen und zu hören, wie die Stahlplanke die Böschung streift und das Astwerk durchschlägt. Es ist ebenfalls rund drei Meter lang und knapp eine halbe Tonne schwer.

Bei der Explosion verbogen: das drei Meter lange und rund eine halbe Tonne schwere Trümmerstück eines Brückenpfeiler. Quelle: Helge Treichel

Das Verbiegen des Stahls sei ganz normal, sagt Daniel Maul von der Thüringer Sprenggesellschaft mbH. Dass es nicht am Sprengort verblieb sei jedoch nicht Teil des Plans gewesen. Offenbar seien die Baupläne und Unterlagen nicht korrekt gewesen und damit auch die Grundlagen für die Berechnungen für die Sprengung. Das jedoch werde in den nächsten zwei bis drei Tagen intern genau untersucht und ermittelt, sagte Daniel Maul am Montag auf MAZ-Nachfrage. Schließlich solle so etwas nicht noch einmal vorkommen.

Von Helge Treichel