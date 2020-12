Sybille Schlösser: 23 Jahre Birkenwerder im Herz

Birkenwerder

Was 1997 mit einer Wette begann, hat sich für Sybille Schlösser zu einer Lebensaufgabe entwickelt. „Eine damalige Spielerin hat in einer Bierlaune mit Dirk Dassow in einer Kneipe gewettet, dass es möglich sei, in Birkenwerder eine Frauenfußballmannschaft anzumelden. Dirk Dassow bot bei Realisierung an, dann das Team zu trainieren. Und so kam es auch“, erinnert sich die heute 38-Jährige schmunzelnd. Sybille Schlösser gehörte zum damaligen Premierenteam und ist dem Birkenwerder BC bis heute treu geblieben und das nicht nur als Spielerin. „Der BBC ist mein zweites Zuhause.“

Sybille Schlösser ist seit mehr als zehn Jahren Kapitänin des Birkenwerder BC. Quelle: MAZ-Archiv

Kaum eine andere Person ist so verbunden mit dem Birkenwerder Ballspielclub wie die Blondine. Seit über zwei Jahrzehnten engagiert sich Schlösser voller Herzblut für „Ihren“ Verein und das nicht nur auf dem Platz. „Ich bin auch seit einigen Jahren Betreuerin bei der zweiten Herrenmannschaft und im Vorstand aktiv. Sicherlich nehmen diese ganzen Aufgaben viel Zeit in Anspruch, aber ich mache das, weil ich es möchte und nicht weil ich es muss. Für mich ist der Verein wie eine große Familie.“ Für die Mutter einer elfjährigen Tochter ist der Fußball die perfekte Art und Weise, den Alltagsstress hinter sich zu lassen. „Beim Fußball kann ich wunderbar loslassen, es ist wie eine Seelenmassage für mich. Und meine Tochter Hannah kennt das auch nicht anders, sie ist mit dem Fußball aufgewachsen.“

Weggang vom Rathausplatz ein herber Einschnitt

In den vergangenen 23 Jahren hat Sybille Schlösser viel erlebt beim Birkenwerder BC, gejubelt bei Erfolgen oder auch bittere Tränen vergossen bei Niederlagen. Ein großer Einschnitt war für Sybille Schlösser aber der Weggang des BBC vom Rathaussportplatz im März 2012 hin zum neu erbauten Gelände in der Summter Straße. „Das war schon hart und einschneidend muss ich sagen. Damals waren wir als Verein im Zentrum ansässig, durch den Umzug ist nun alles etwas anonymer. Ohne Frage ist mit dem Weggang vom Rathausplatz auch ein Teil Identität des Vereines verloren gegangen.“ Vor allem erinnert sich Schlösser an viele rauschende Abende im naheliegenden Ratskeller. „Die Verbindung zwischen dem damaligen Besitzer und unserem Verein war sehr eng. Ich weiß gar nicht, wie viele tolle Abende wir dort verbracht haben“, erinnert sich Schlösser mit etwas Wehmut in der Stimme.

Tochter Hannah spielt im Leben von Sybille Schlösser die Hauptrolle. Quelle: privat

Ein Weggang aus Birkenwerder kam dagegen für Sybille Schlösser nie in Frage: „Es gab mal lose Anfragen, aber ich wollte und will nicht weg aus Birkenwerder.“ Auch die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen – für Schlösser ein nicht vorhandener Gedanke: „Solange meine Beine mich tragen, spiele ich weiter. Ein Leben ohne Fußball kann ich mir nicht wirklich vorstellen“, so die 38-Jährige, die seit mehr als zehn Jahren auch Spielführerin der BBC-Frauenmannschaft ist.

Frauenfußball der „ehrliche“ Fußball

Um diese Frauenmannschaft allerdings Jahr für Jahr aufrecht zu erhalten, bedarf es großer Anstrengungen, wie Schlösser durchblicken lässt: „Das ist schon jede Saison ein harter Kampf. Es ist halt immer schwer, neue Spielerinnen für uns zu gewinnen.“ Allerdings liebt Sybille Schlösser den Amateur-Frauenfußball und vor allem seine Werte. „Für mich ist unser Fußball noch der wahre und ehrliche Fußball. Hier geht es nicht um Kohle, jeder der spielt macht es aus purer Freude.“

Auch in der Fußballfreien Zeit versuchte sich Sybille Schlösser viel sportlich zu bewegen, wie beim Muddy Angel 2019. Quelle: Privat

Generell sieht Sybille Schlösser eine Veränderung im Breitensport, der ihr durchaus Sorge macht: „Es wird immer mehr erwartet, aber deutlich weniger gegeben. Das ist echt schade und auch die Ehrenamtler werden weniger. Man ist heutzutage nicht mehr bereit, einfach so immens viel Zeit dem Sport zu widmen.“ Vor allem das liebe Geld sieht Schlösser dabei oftmals als Übel an. „Geld verdirbt den Amateurfußball und macht langfristig auch die Vereine kaputt.“

Sybille Schlösser liebt die Geselligkeit. Quelle: Josefine Kühnel

Inmitten der Corona-Pandemie ist es auch für Amateurfußballer schwer, dem geliebten Hobby zu frönen, auch für Schlösser eine Zeit lang. „Natürlich fehlt einem das Training, die Geselligkeit danach. Aber wir können es nicht ändern und müssen es so akzeptieren.“ Wenn Sybille Schlösser eine Glaskugel hätte, gebe es einige Dinge, die sie sich für ihren Verein in zehn Jahren wünscht: „Im Vordergrund steht natürlich, dass der Verein familiär geführt ist und seine Werte lebt. Und natürlich hoffe ich, dass es in zehn Jahren auch noch eine Frauenmannschaft beim Birkenwerder BC gibt.“

Sybille Schlösser (M.) spielt seit 1997 in Birkenwerder Fußball. Quelle: Privat

In der dann wohl immer noch Sybille Schlösser spielen wird und sich auf und neben dem Platz voller Herzblut für ihren Verein engagiert. Allerdings weiß auch die 38-Jährige, dass das Fußballhobby einen verständnisvollen Partner verlangt: „Natürlich kann Fußball ein Beziehungskiller sein. Man braucht einen Partner, der dies absolut akzeptiert, sonst wird es schwierig.“

Von Knut Hagedorn