Birkenwerder

Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, ist die Ursache für den Brand eines Einfamilienhauses und eines Wohnmobils in der Havelstraße am vergangenen Sonnabend ( MAZ berichtete) offenbar ein technischer Defekt. Kriminaltechniker stellten besagten Defekt am in der Einfahrt abgestellten Wohnmobil fest. Das Feuer war dort ausgebrochen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an, das Haus ist unbewohnbar.

Von MAZonline