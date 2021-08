Tempolimit vor der Grundschule Birkenwerder – aber nur nachts

Birkenwerder

Viele Jahre lang ist Detlef Krumnow aus Borgsdorf auf der Hauptstraße (B 96) an der Pestalozzi-Grundschule in Birkenwerder vorbeigefahren, um zu seiner Hohen Neuendorfer Arbeitsstelle zu gelangen. Nahezu allmorgendlich konnte er dabei die angespannte Situation betrachten. Als Ruheständler ist der 65-Jährige nun nicht mehr so oft auf der Strecke unterwegs, aber er fragt sich nach wie vor, warum vor der Schule kein grundsätzliches Tempolimit gilt. Nahezu als Hohn empfinde er es, dass vor der Grundschule nachts zwischen 22 und 6 Uhr nur 30 km/h erlaubt sind. „Es verwundert mich schon, dass hier der Lärmschutz der Anwohner wichtiger genommen wird als die Unversehrtheit und Gesundheit unserer Kinder“, sagt er am MAZ-Sorgentelefon.

Als Borgsdorfer gehe es ihm dabei um keinerlei persönliche Interessen. Er habe auch keine Enkel, die zur Pestalozzi-Grundschule gehen. „Hier geht es mir einzig und allein um die Sicherheit der Kinder“, beteuert er.

„Mit dieser Thematik befassen wir uns schon länger“, sagt Bürgermeister Stephan Zimniok (IOB/BiF). Bereits vor rund zwei Jahren sei ein diesbezüglicher Antrag bei der dafür zuständigen Straßenverkehrsbehörde des Landkreises gestellt worden. Seinerzeit seien die gesetzlichen Vorschriften gerade dahingehend angepasst worden, dass die Anordnung von Tempo 30 vor Schulen, aber auch vor Pflegeheimen und anderen Einrichtungen deutlich erleichtert werden sollte, so Zimniok. „In unserem Falle wurde der Antrag leider abgelehnt, da der Haupteingang der Grundschule nicht unmittelbar an der B 96 liegt“, bedauert der Bürgermeister. Der Antrag sei außerdem abgelehnt worden, weil die bestehende Bedarfsampel für Fußgänger bereits als Sicherung des Schulweges angesehen werde. Diese werde in der Verkehrsbehörde als ausreichend angesehen, damit die Jungen und Mädchen sicher die Bundesstraße überqueren können.

„Nachdem vor etlichen Schulen im Kreis eine Anordnung wie die von uns geforderte erfolgte, war diese Nachricht natürlich sehr enttäuschend“, sagt Stephan Zimniok. Eine diesbezügliche Nachfrage sei ohne Erfolg geblieben. Angesichts dieser Sachlage, „würden wir nun vermutlich erst nach der Fertigstellung des Schulerweiterungsbaus einen erneuten Antrag stellen“. Möglicherweise hätten sich dann die Umstände so maßgeblich geändert, „dass die Straßenverkehrsbehörde ihre aktuelle Rechtsauffassung überdenkt“, so der Verwaltungschef.

In der Gemeindeverwaltung werde eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h auch außerhalb der Nachtzeit ungeachtet der bisherigen Abfuhr nach wie vor nicht nur im Bereich der Grundschule für sinnvoll erachtet, sondern sei auch für den Weg zwischen Grundschule und dem Hort am Kinder- und Jugendfreizeithaus C.O.R.N. gut vorstellbar.

Die Gemeindeverwaltung Birkenwerder habe das Tempolimit damals pauschal vom Triftweg bis zum jeweiligen Ortsausgang auf der B 96 und B 96a beantragt, informierte Stephan Zimniok auf MAZ-Nachfrage. In der Folge sei dann noch einen Antrag auf Lärmschutzbasis gestellt worden, der dann in Teilen genehmigt wurde. Und auch das ärgert Zimniok und sein Team: „Gegen die Bescheide des Landkreises kann kein Widerspruch eingelegt werden.“

