Termin geplatzt: Konzert mit Max Giesinger in Birkenwerder wird verschoben

Birkenwerder

Das Konzert von Max Giesinger in Birkenwerder kann nicht wie geplant am 15. August stattfinden. Veranstalter Thomas Alisch teilte am Donnerstag mit, dass es einen neuen Termin geben werde und zwar entweder Ende September oder im kommenden Jahr. „Aber bitte gebt uns noch ein bis zwei Wochen Zeit, alles zu koordinieren und die aktuellen Entwicklungen zu bewerten. Aber wie gesagt: Max Giesinger wird definitiv nach Birkenwerder kommen.“ Mit diesen Worten richtet sich Thomas Alisch an die Fans des Sängers, die bereits Tickets gekauft haben. Diese behalten auch weiterhin ihre Gültigkeit. „Es gibt keinen Grund zur Panik oder Hysterie was den Auftritt von Max Giesinger in Birkenwerder angeht“, erklärte der Veranstalter. „Wir haben vollstes Verständnis für die Entscheidung der Bundesregierung, denn im Moment geht es um die Gesundheit aller Menschen.“ Am Mittwoch hatte die Bundesregierung entschieden, Großveranstaltungen bis Ende August zu untersagen.

Von Wiebke Wollek