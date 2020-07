Birkenwerder

Auf dem Gelände des Kinder-und Jugendfreizeithauses CORN in Birkenwerder, Hauptstraße 112, gibt es neue Öffnungszeiten. Seit dem 1. Juli gelten neue Zeiten für das gesamte Gelände und den Spielplatz. Diese sind Montag bis Freitag von 16.30 Uhr bis 20.00 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen in der Zeit von 10 Uhr bis 20 Uhr.

