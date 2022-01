Überfall auf Supermarkt in Birkenwerder: Angestellte bedroht und gefesselt

Birkenwerder

Schock am Mittwochabend (26. Januar) in Birkenwerder: Gegen 21.20 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann einen Supermarkt in der Hauptstraße und forderte von den Mitarbeitern im Markt unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe die Einnahmen.

Birkenwerder: Mitarbeiter von Räuber gefesselt

Der Mann nahm eine vierstellige Summe Bargeld an sich, fesselte die drei Mitarbeiter und flüchtete aus dem Supermarkt. Nachdem sich die Mitarbeiter aus ihren Fesseln befreien konnten informierten sie umgehend die Polizei. Eine Absuche der Umgebung durch die Beamten verlief erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit von 21 bis 21.30 Uhr vor dem Einkaufsmarkt oder in der näheren Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, die mit dem Raub in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/85 10.

Von MAZonline