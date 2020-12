Unfall auf der A10: Pkw-Fahrer fährt auf Stauende auf

Birkenwerder/Mühlenbeck

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Auffahrunfall auf der A10 zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder verletzt worden. Er erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen, musste jedoch in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden. Sein Skoda war nicht mehr fahrbereit, informierte eine Polizeisprecherin. Den Sachschaden bezifferte sie mit rund 45 000 Euro.

Gegen 8.45 Uhr war der 47-Jährige laut Polizeiangaben in Fahrtrichtung Hamburg am Stauende auf einen in Polen zugelassenen Renault-Sattelzug aufgefahren. Dessen zwei Insassen blieben unverletzt. Der Pkw Fahrer prallte scheinbar ungebremst etwas seitlich in den stehenden Lkw, der laut Polizeiangabe bereits die Warnblinkanlage eingeschaltet hatte.

Die eintreffen Einsatzkräfte, gingen zunächst vom Schlimmsten aus, als sie das völlig zerstörte Pkw-Wrack sahen. Sie konnten den Fahrer des Pkw jedoch befreien, wenngleich er schwere Verletzungen aufwies. Die Retter zeigten sich erleichtert, dass es keinen Beifahrer gab, da die rechte Fahrzeugseite völlig zerstört war. Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste die A10 vorübergehend voll gesperrt werden. Zunächst war dann eine Fahrspur wieder freigegeben worden.

Zu den Einsatzkräften der Feuerwehr zählten der Löschzug Mühlenbeck, die Feuerwehr Birkenwerder, der Löschzug Borgsdorf, der Löschzug Hohen Neuendorf (Drehleiter) sowie die Löschzüge aus Schönfließ und Schildow. Im Einsatz waren außerdem der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie die Polizei.

Von Helge Treichel