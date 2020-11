Unfall auf der A10: Vorfahrt nicht beachtet

Birkenwerder

Am Sonntagabend (15. November) um 18.05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der A10 in Fahrtrichtung Dreieck Pankow. Dabei befuhr ein 61-jähriger Mazda-Fahrer den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Birkenwerder, um auf die Autobahn aufzufahren. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen missachtete der Fahrer des Mazda die Vorfahrt eines Land Rover, welcher sich auf der durchgehenden Fahrbahn befand. Beide Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander. Der Mazda war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Von MAZonline