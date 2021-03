Unfall in Birkenwerder: Auto kracht in die Leitplanke

Birkenwerder

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag (17. März) gegen 13.50 Uhr an der Anschlussstelle Birkenwerder in Fahrtrichtung Hamburg. „Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 52-jährige Fahrerin die Abfahrt mit nicht den Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasster Geschwindigkeit“, erläuterte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Die Feuerwehr musste das in der Leitplanke verkeilte Auto befreien. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Der VW Touran krachte in die Leitplanke, die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, zog den verkeilten VW aus der Leitplanke und kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe. „Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden“, so die Pressesprecherin. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 20.000 Euro beziffert, die Anschlussstelle Birkenwerder musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis kurz vor 15 Uhr gesperrt werden.

Von MAZonline