War man bisher von Baukosten in Höhe von rund zwölf Millionen Euro ausgegangen, so mussten sich die Mitglieder des Ortsentwicklungsausschusses Birkenwerder am Dienstag unerwartet mit viel höheren Summen auseinandersetzen. Nun soll der Ursache des Kostensprungs nachgegangen werden.