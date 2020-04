Veranstalter Thomas Alisch: „Max Giesinger singt definitiv in Birkenwerder“

Birkenwerder

Mehrere Tausend Tickets sind bereits für das Konzert von Max Giesinger am 15. August in Birkenwerder verkauft worden. „Die Karten behalten auch auf jeden Fall ihre Gültigkeit“, erklärte der Konzertveranstalter Thomas Alisch am Dienstag auf Nachfrage der MAZ. „Nach meiner Information sind Veranstaltungen dieser Art derzeit nur bis zum 30. Juni abgesagt. Das kann sich natürlich von Tag zu Tag ändern“, sagte Alisch, der seinen Firmensitz der Mw Sport GmbH in Müllrose ( Oder-Spree) hat. Dort hatte der Veranstalter bereits ein Konzert mit Nena auf die Beine gestellt, woraufhin der Wunsch in der Gemeindeverwaltung Birkenwerder entstand, ebenfalls einen großen Künstler für einen Auftritt zu gewinnen.

Planungen weit fortgeschritten

Schon seit Monaten stehen die Planungen für das Max-Giesinger-Konzert. „Mit der Gemeindeverwaltung ist alles klar. Wir könnten loslegen“, sagte Alisch. „Die Festwiese am Rathaus ist perfekt. Wir haben uns vor Ort davon überzeugen können.“ Auch Dana Thyen vom Ortsmarketing hofft, dass das Konzert stattfindet. Immerhin hat sie bereits sehr viel Energie in die Organisation gesteckt. „Nach dem 19. April werden wir mehr wissen“, erklärte Dana Thyen.

Anfangs große Euphorie

Thomas Alisch ist sich sicher: „Sollte das Konzert tatsächlich wegen der Corona-Krise abgesagt werden, wird es einen Nachholtermin geben.“ Dieser soll entweder im September stattfinden oder – falls das nicht möglich ist – im kommenden Jahr. „ Max Giesinger kommt auf jeden Fall nach Birkenwerder“, verspricht der Veranstalter. „Wir tun alles, was in unserer Kraft steht und sind im ständigen Kontakt mit den Entscheidungsträgern.“ Anfänglich sei die Euphorie über die Ankündigung zum Konzert riesig gewesen, ebenso wie der Ansturm auf die Karten. „Niemand weiß, wie lange die Corona-Krise und die Eindämmungsverordnung noch andauern, viele Menschen sind verunsichert. Zum Konzert kann ich sagen: Nach jetzigem Stand wird es stattfinden“, erklärte Alisch. Mit seinem Hit „80 Millionen“ wurde der 31-jährige Sänger und Musikproduzent Max Giesinger aus Baden-Württemberg Anfang 2016 einem größeren deutschen Publikum bekannt.

Von Wiebke Wollek