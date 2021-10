Vogelkot ärgert den Nachbarn: Baukran muss abgebaut werden

Birkenwerder/Berlin-Pankow

Seit fast 30 Jahren ist Guido Schilling in der Baubranche tätig, aber das habe er so noch nicht erlebt, gesteht er. „Auch die Kranfirma hatte so etwas noch nie“, sagt der 49-Jährige: Am vergangenen Donnerstag habe auf seiner Baustelle ein Turmdrehkran wieder demontiert werden müssen, obwohl das zu bauende Gebäude noch gar nicht fertig ist. Grund dafür ist eine gerichtliche Entscheidung, über die nicht nur der Unternehmer, die Bauherren und die Nachbarschaft den Kopf schütteln. Laut der von einem Nachbarn veranlassten einstweiligen Verfügung des zuständigen Amtsgerichts vom 13. September dieses Jahres geht es „unter anderem darum, dass auf dem Kran Vögel sitzen und auf unser Grundstück koten“. Damit nicht genug: „Außerdem haben unsere Kinder Angst vor dem Kran.“

Das aufgestellte Schild auf der Baustelle. Quelle: Privat

Bauherr und Baufirma erklären das Geschehen mit einem riesigen Schild auf der Baustelle. „Wir haben großes Verständnis für die Sorgen und Ängste aller Kinder!“, schreiben sie. An die auf Nachbargrundstücke kotenden Vögel habe man bei Planung unserer Bauabläufe und Aufstellung des Turmdrehkrans tatsächlich nicht gedacht. „Das tut uns sehr leid, wir möchten uns hierfür auch bei allen anderen verängstigten Personen und vom Vogelkot betroffenen Nachbarn in aller Form entschuldigen!“, heißt es auf dem Transparent. „Insbesondere möchten wir uns bereits jetzt für die Ihnen daraus entstehenden, zusätzlichen Belastungen durch nunmehr sehr häufig notwendige Einsätze von Mobilkränen, Straßensperrungen und insbesondere für die erheblich längere Bauzeit entschuldigen und bitten um Ihr Verständnis.“

Die Baustelle an der Körnerstraße 33 in Berlin-Pankow. Quelle: Schilling Projektbau

Der namentlich und mit Hausnummer ausdrücklich genannte Nachbar, habe das Bauprojekt bereits von Anfang an mit verschiedenen Vorwänden zu torpedieren versucht, sagt Guido Schilling. Damit wolle er vor allem gegen die Bauherren stänkern, einen nicht unerheblichen Schaden trage jedoch seine Baufirma davon. Aber lieber das, als dem Kläger die völlig überzogenen Sicherheitsleistungen (110 000 Euro) sowie die verlangte monatliche Ausgleichssumme zu zahlen, so der Bauunternehmer.

Für das Schild, dessen Foto bereits durch die sozialen Medien ging, habe er bereits bundesweit ein positives Feedback erhalten, sagt Guido Schilling, darunter von Kollegen aus der Branche sowie Planungs- und Architekturbüros. Dass Anwohner wegen unbedeutendster und unsinnigster Befindlichkeiten auch noch gerichtliche Unterstützung erfahren hält der Birkenwerderaner für „eine Absurdität sondersgleichen“. Allerdings fehle ihm auch die Zeit und Geduld, um das gerichtlich auszufechten und seinerseits auf Duldung zu klagen. „Ehe das durch ist, haben wir das Haus fertiggestellt“, sagt Guido Schilling. Den jetzt entstandenen Zeitverzug beziffert er mit einem bis anderthalb Monaten.

Die Baustelle an der Körnerstraße 33 in Berlin-Pankow. Die Fertigstellung verzögert sich um einen bis anderthalb Monate. Quelle: Schilling Projektbau

Der Turmkran sei extra so platziert worden, dass keine Lasten über das Nachbargrundstück hinwegschweben. Lediglich der Schwenkarm bewege sich ab und zu darüber hinweg, versichert Guido Schilling. Und das sei angesichts der befristeten Bautätigkeit eine durchaus auszuhaltende Belastung. Selbst vor Gericht habe sich der Kläger fragen lassen müssen, ob es nicht in seiner elterlichen Verantwortung läge, so auf die Kinder einzuwirken, dass ihnen eine unbegründete Angst genommen wird.

Mobilkräne müssen nun die Hebearbeiten übernehmen, Verkehrsbeeinträchtigungen inklusive. Quelle: Schilling Projektbau

Das Gebaren des Nachbarn ist dem Unternehmer schon deshalb ein Rätsel, weil durch den Neubau eine Industriebrache beseitigt wurde. Auf dem knapp 800 Quadratmeter großen Grundstück an der Körnerstaße 33 in Berlin Pankow habe die Ruine einer alten Werkstattbaracke gestanden. An ihrer Stelle werde in der ruhigen Wohngegend in Niederschönhausen nun ein Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen und 15 Parkplätzen gebaut. Das Projektkapital wird vom Investment- und Developerunternehmen Niodalis GmbH mit 3,3 Millionen Euro beziffert.

Guido Schilling lässt sich das Neubauprojekt trotz des Rückschlags nicht vermiesen: „Wir gehen damit um und bauen das Haus trotzdem. Es wird ein wunderschönes Wohngebäude!“

Von Helge Treichel