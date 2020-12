Birkenwerder

Arbeiten an Wochenenden und Feiertagen? „Ich kenne es nicht anders und habe das schon immer gemacht“, sagt Birthe Ischdons-Meier. Die 50-Jährige ist seit 20 Jahren an der Rezeption der Asklepios-Klinik in Birkenwerder tätig. Um 6 Uhr morgens geht es los, auch am Weihnachtswochenende ist sie wieder im Dienst. Insgesamt vier Mitarbeiterinnen zählt das Team, das sie leitet. Die Frauen sind im Wechsel das freundliche Gesicht der Klinik, die ersten Ansprechpartner. „Bei uns kommen alle an“, sagt sie: Patienten, die aufgenommen oder wieder entlassen werden, Patienten die ein Vorgespräch führen und natürlich die Angehörigen. Letztere allerdings dürfen angesichts der Corona-Beschränkungen nicht mehr mit aufs Zimmer – viel Überzeugungsarbeit für das Rezeptionsteam, das außerdem als Informationsdienst fungiert, Wege weist und Telefonate entgegen nimmt. „Ich arbeite gern mit Menschen“, sagt Birthe Ischdons-Meier – und man glaubt es ihr sofort. Seit ihrer Ausbildung als Restaurantfachfrau ist die gebürtige Lübeckerin, die 1997 nach Lehnitz umzog und bei Spaziergängen mit dem Hund Erholung findet, auf Service eingestellt.

Von Helge Treichel