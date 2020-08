Vollsperrung, Brückenabriss: A10-Ausbau geht in die heiße Phase

Birkenwerder

Ab Anfang September müssen sich die Verkehrsteilnehmer im Zuges des sechsstreifigen Ausbaus des nördlichen Berliner Autobahnrings (A 10) sowie beim Modernisieren der A 24 auf mehrere Sperrungen und Verkehrseinschränkungen einstellen. Konkret verweist Havellandautobahn-Pressesprecher Steffen Schütz zehn Vollsperrungen, darunter zwei Sperrungen, die auch den Bahnverkehr betreffen, sowie drei Sperrungen von Anschlussstellen auf der A10 und A24.

Vollsperrung der A 10 in Birkenwerder

Los geht es bereits am kommenden Wochenende: Die Autobahn A10 wird von Freitag, 4. September (22 Uhr), bis Montag, 7. September (5 Uhr), in Birkenwerder komplett gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Prenzlau/ Frankfurt (Oder) ist zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck betroffen, die Richtungsfahrbahn Hamburg zwischen Kreuz Oranienburg und Birkenwerder. Grund dafür ist der Einhub einer Behelfsbrücke unmittelbar an der Anschlussstelle (AS) Birkenwerder. Diese Brücke für die B 96 und L 20 wird errichtet, um das bestehende Bauwerk abzubrechen und die Ersatzbrücke an gleicher Stelle zu errichten.

Während allerdings die neu gebaute Zufahrt zur Richtungsfahrbahn Hamburg an dieser Stelle weiterhin befahrbar bleibt, ist die Zufahrt in Richtung Prenzlau und Frankfurt (Oder) gesperrt. Die Abfahrt vom Kreuz Oranienburg in Richtung B 96 und B 96a allerdings bleibt möglich.

Das sind die Umleitungsstrecken

Folgende Umleitungsstrecken sind ausgeschildert: Vom Kreuz Oranienburg kommend ist eine direkte Weiterfahrt in Richtung Autobahndreieck Pankow nicht möglich. Die Verkehrsteilnehmer werden an der Anschlussstelle Birkenwerder abgeleitet. Von dort geht es weiter über die B 96 und B 96a durch Birkenwerder in Richtung Bergfelde und über die L 30 nach Mühlenbeck sowie zur Anschlussstelle Mühlenbeck und somit zurück auf die A 10.

Auf der Richtungsfahrbahn Hamburg wird der Autobahnverkehr bereits am Autobahndreieck Barnim auf die A 11 geleitet. Von der Anschlussstelle Wandlitz geht es dann weiter über die B 273 nach Wandlitz, die K6004 nach Zühlsdorf (K 6004), nach Zühlslake (K 6503), Lehnitz (L 211) und Borgsdorf (K 6504) zur Anschlussstelle Birkenwerder und zurück auf die A 10.

Von der A 114 in Richtung werden die Verkehrsteilnehmer, die in Richtung hamburg weiterfahren wollen, an der Anschlussstelle Schönerlinder Straße auf die L 100 nach Schönerlinde umgeleitet, dann weiter nach Wandlitz (B 273), Zühlsdorf (K 6004), Zühlslake (K 6503), Lehnitz (L 211), Borgsdorf (K 6504) und über die Anschlussstelle Birkenwerder auf die A 10.

Die geplanten Sperrungen bis Jahresende Seit 10.08. bis 25.09.2020: Sperrung der nördlichen Anschlussstelle Mühlenbeck für sechs Wochen zur Betonage der Richtungsfahrbahn Hamburg und Herstellung der neuen Rampen. 4.09. bis 7.09.2020: Vollsperrung der BAB 10 zwischen Anschlussstelle Birkenwerder und Anschlussstelle Mühlenbeck beziehungsweise Autobahndreieck Pankow zum Einhub der Behelfsbrücke (BW81Ü2) an der Anschlussstelle Birkenwerder als Voraussetzung zum Abriss des alten Brückenbauwerks. 14.09. bis 23.10.2020: Sperrung der östlichen Anschlussstelle Fehrbellin zur Betonage der Richtungsfahrbahn Hamburg und Herstellung der neuen Rampen. 11.09. bis 14.09.2020: Vollsperrung der Zufahrt von der A10 zur A 114 im Autobahndreieck Pankow sowie von der A 114 zur A10 Fahrtrichtung West zum Einhub der neuen Brücke (BW0Ü1). 18.09. bis 21.09.2020: Vollsperrung der A10 zwischen Autobahndreieck Pankow und AS Birkenwerder mit Einschränkungen des Bahnverkehrs aufgrund folgender Bauaktivitäten: Einhub der neuen Brücke (BW86Ü3) am Autobahndreieck Pankow (Zufahrt von der A114 auf die A10 Richtung Westen), Brückenbauarbeiten am Bahnbauwerk BW82Ü1 mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr, Einhub der Behelfsbrücke Fichteallee (BW82Ü2) nahe der Anschlussstelle Birkenwerder. 25.09. bis 28.09.2020: Vollsperrung der A10 zwischen Autobahndreieck Oranienburg und Anschlussstelle Birkenwerder zum Abbruch der Brücke Stolper Weg (BW81Ü1) nahe der Anschlussstelle Birkenwerder. 28.09. bis 13.11.2020: Sperrung der östlichen Anschlussstelle Neuruppin zur Betonage der Richtungsfahrbahn Hamburg und Herstellung der neuen Rampen. 16.10. bis 19.10.2020: Vollsperrung der A10 zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck aufgrund folgender Bauaktivitäten: Abbruch der Fußgängerbrücke Wensickendorfer Weg (BW81Ü3) sowie Abbruch der Brücke Fichteallee (BW82Ü2). 23.10. bis 26.10.2020: Vollsperrung der A10 zwischen Autobahndreieck Oranienburg und Anschlussstelle Mühlenbeck zum Abbruch der Brücke an der Anschlussstelle Birkenwerder (BW81Ü2). 30.10. bis 02.11.2020: Vollsperrung der A10 zwischen Anschlussstelle Mühlenbeck und Autobahndreieck Pankow zum Einhub der neuen Brücke Zehnrutenweg (BW83Ü1). 8.11. bis 11.11.2020: Vollsperrung der A10 zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck zum Einhub der S-Bahn-Gleise auf der neuen Bahnbrücke (BW82Ü1) mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr. 20.11. bis 23.11.2020: Vollsperrung der A10 zwischen Autobahndreieck Oranienburg und Anschlussstelle Birkenwerder zum Abbruch der alten Brücke Veltener Chaussee (BW80Ü1). Die L 20 ist nicht betroffen, da der Verkehr über das neue Brückenbauwerk läuft. 11.12. bis 14.12.2020: Vollsperrung der A10 zwischen Anschlussstelle Birkenwerder und AS Mühlenbeck zum Abbruch der Brücke bei km 178 zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck (BW82Ü3). Wichtiger Hinweis: Die vorstehenden Termine können sich witterungsbedingt noch ändern.

Während bislang die Vollsperrungen an den Wochenenden und während der Nachtstunden stattfanden, werde es nach den Worten von Steffen Schütz auf der A 10 vom 9. bis 11. November ausnahmsweise eine dreitägige Vollsperrung „unter der Woche“ geben, um die neue Bahnbrücke zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck zu errichten. Die Erneuerung dieser Bahnbrücke führt zwangsläufig auch zu Einschränkungen des S-Bahnverkehrs, der während dieser Zeit unterbrochen werden muss.

„Unvermeidbare Zumutungen“ im November

Für den Geschäftsführer der Havellandautobahn, Thomas Stütze, ist klar, dass mit den bevorstehenden Maßnahmen die bislang größten Einschränkungen der gesamten Bauzeit und, vor allem mit der dreitägigen Vollsperrung im November unvermeidbare Zumutungen vor allem auf Berufspendler zukommen. „Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten umfassend vorbereitet, alle Optionen und deren Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmer/innen geprüft und gemeinsam mit unseren Partnern bei der Deges und der Deutschen Bahn ein Maßnahmepaket geschnürt, mit dem wir die Öffentlichkeit frühzeitig und umfassend informieren, sodass sich jeder auf die Maßnahmen einstellen kann“, so Stütze. Danach sei aber „das Schlimmste geschafft“. Stütze verweist darauf, dass schon wenige Wochen später weitere Abschnitte auf der Autobahn freigegeben und somit für alle Verkehrsteilnehmer deutliche Verbesserungen in Sicht seien.

Info-Veranstaltung wird digital nachgeholt

Die wegen der Corona-Pandemie verschobene Bürgerinformationsveranstaltung in Birkenwerder werde nach den Worten von Steffen Schütz nachgeholt und solle nun digital stattfinden. „Damit betreten die Havellandautobahn GmbH & Co. KG und die Gemeinde Birkenwerder in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit digitales Neuland, um möglichst viele Interessenten über die anstehenden Baumaßnahmen zu informieren und eine direkte Kommunikation trotz steigender Covid-19-Infektionszahlen zu ermöglichen“, so Schütz. Weitere Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeitsarbeit befänden sich bereits in Vorbereitung. Alle Maßnahmen würden rechtzeitig vor Beginn mit separaten Pressemitteilungen angekündigt.

Heiße Phase beginnt im September

Brandenburgs größtes Bundesfernstraßenprojekt, der als ÖPP-Verfügbarkeitsmodell vergebene Ausbau des nördlichen Berliner Rings und die Modernisierung der A 24, startete im März 2018. Die Projektstrecke umfasst einen insgesamt rund 65 Kilometer langen Abschnitt der A10 und der A 24 zwischen dem Autobahndreieck Pankow bis zur Anschlussstelle Neuruppin. Hier werden die A 10 sechsstreifig ausgebaut und die A24 grundhaft erneuert, um dem zukünftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Ab September 2020 startet das Projekt in eine neue Phase, während der bis Ende des Jahres mit erheblichen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden muss.

Mehr als die Hälfte der Strecke bis Jahresende

Der private Auftragnehmer ist die Havellandautobahn GmbH & Co. KG, ein Konsortium um die international erfahrenen Unternehmen BAM und Habau. Steffen Schütz nennt das Ziel: Bis zum 31. Dezember 2020 sollen auf der Trasse zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin mehr als die Hälfte der 120 Streckenkilometer ausgebaut beziehungsweise modernisiert und 24 von 38 Brücken sowie acht von elf Anschlussstellen fertiggestellt worden sein. Darüber hinaus sollen bis Ende 2020 drei weitere Park- und WC-Anlagen und weitere acht Kilometer Lärmschutzwände fertiggestellt werden.

