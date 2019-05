Fleisch aus der Biomanufaktur, Pfandflaschen und kompostierbares Einweggeschirr – so startet der Waldimbiss Briesekrug am 18. Mai in die neue Saison. Aber trotz aller nachhaltigen Neuerungen gibt es keine Preiserhöhungen. Auch das beliebte DDR-Softeis ist immer noch im Programm.