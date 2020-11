Wegen Corona: Gemeinde vergibt den Birkenpreis im kleinen Kreis

Birkenwerder

Die Gemeinde Birkenwerder verleiht am 20. November im Rathaus Birkenwerder den Birkenpreis 2020. Beginn ist um 18 Uhr. Mit der Vergabe dieses Ortspreises werden seit 2010 besondere ehrenamtliche Tätigkeiten oder andere herausragende Aktivitäten von Einzelpersonen oder Gruppen gewürdigt, die sich langjährig in der Gemeinde engagiert haben und dem Gemeinwohl Birkenwerders dienen, informiert Dana Thyen aus dem Büro des Bürgermeisters. Über die Vergabe entscheidet eine Jury auf Grundlage von Vergaberichtlinien. Heiko Friese ( SPD) hat 2020 den Vorsitz der Jury übernommen. Die weiteren Mitglieder sind Marita Bauer, Kerstin Hoffmann, Schürhoff, Gabriele Schilling, Brigitte Rahim, Sandra Brauer und Stephan Zimniok. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Pandemie und der damit verbundenen Regelungen könne die Birkenpreisverleihung diesmal leider nur in einem sehr kleinen Rahmen stattfinden, teilt Heiko Friese mit. Alle Nominierten seien über diese Verfahrensweise informiert worden. Da die Regelungen nur eine begrenzte Personenzahl zulässt, sei eine Teilnahme an der Veranstaltung nur auf Einladung möglich.

Von MAZonline