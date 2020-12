Birkenwerder

Die Gebäude des Bildungscampus Birkenwerder für Bürgersaal, Aula/Mensa, Schule und Hort sollen im Rahmen der Vorplanung noch einmal unter die Lupe genommen werden. Das Büro Pussert Kosch Architekten soll überprüfen, ob die Gebäudekonstruktion ab dem Erdgeschoss als Holzkonstruktion ausgeführt werden kann. Alternativ sollen Machbarkeit und Kosten einer Stahlbetonskelettkonstruktion untersucht werden. Zwölf Gemeindevertreter stimmten der Vergabe in Höhe von 79 400 Euro zu, sechs dagegen.

Straßenpflaster verkaufen oder wiederverwerten

Ebenfalls mehrheitlich wurde beschlossen, das aus Straßenbaumaßnahmen gewonnenen und zwischengelagertem überschüssige Großsteinpflaster wiederzuverwerten. Das Pflaster vom ehemaligen Haas-Hoco-Gelände an der Industriestraße soll danach verkauft werden. Das Pflaster von der Straße Unter den Ulmen wird zur weiteren Verwendung auf dem Gelände Im Fuchsbau 12 zwischengelagert.

Schulwegsicherung wird vertagt

Abgelehnt wurde der Antrag der Fraktion Pro Birke, den Schulweg von der B 96 Einmündung Am Werder über Burgstellenweg Einmündung Sacco-Vanzetti-Straße und darüber hinaus bis zum Wensickendorfer Weg ertüchtigen zu lassen. Das war bereits in den Fachausschüssen so. Begründet wird die Ablehnung im Wesentlichen damit, dass dem Interkommunalen Verkehrskonzept, das aktuell in Arbeit ist, nicht vorgegriffen werden soll.

Neuer Anlauf für die Parkraumbewirtschaftung

Der Antrag von IOB/BiF, laut dem die Verwaltung prüfen soll , ob, wie und wo Parkraumbewirtschaftungszonen oder alternative Maßnahmen möglich sind, um den ruhenden Verkehr zielgerichtet zu steuern und zu verringern, wurde zurückgezogen. Er soll in einer überarbeiteten Fassung erneut vorgelegt werden, um die Intention deutlicher herauszuarbeiten: Es gehe nicht darum, Einnahmen zu erzielen, sondern ausschließlich um eine Steuerungsfunktion.

Personelle Veränderungen in den Beiräten

Einstimmig wurden Patrick Ingel und Marcel Neumann als Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates Birkenwerder abberufen. Hintergrund ist das inzwischen zu hohe Alter. Die Arbeit soll jedoch weiter gehen: Laura Neumann bleibt zunächst Vorsitzende und bereitet gemeinsam mit der Verwaltung alles dafür vor, dass im Januar neue Mitglieder berufen werden können. Ebenfalls einstimmig berief die Gemeindevertretung Klaus Ricken, Irmgard Stroetmann, Vera Paulick und Hiram Villalobos zu Mitgliedern des Kulturbeirats.

Haushalt erst 2021 auf der Tagesordnung

Der Haushalt für 2021 stand ebenfalls auf der Tagesordnung, allerdings nur in Form einer Information. Danach soll der Etatentwurf ab dem 12. Januar nacheinander in den Fachausschüssen der Gemeindevertretung beraten werden. dann in der Gemeindevertretersitzung am 28. Januar darüber zu beschließen. Diese Sitzung soll laut Aussage aus der Verwaltung bereits als Live-Stream übertragen werden, weshalb ein diesbezüglicher Antrag der AfD-Fraktion gleich von der Tagesordnung genommen wurde.

Von Helge Treichel