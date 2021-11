Weltdiabetestag: Chefarzt in Birkenwerder bilanziert Folgen der Corona-Pandemie

Birkenwerder

In Deutschland gibt es aktuell mehr als acht Millionen Personen, die an einem Diabetes mellitus leiden – „und es werden jeden Tag mehr“ , sagt Ovidiu Alin Stirban, Chefarzt der Diabetesklinik in Birkenwerder, anlässlich des Weltdiabetestages am 14. November. Tückisch an der Erkrankung seien die fehlenden oder nur unspezifischen Symptome, die eine Diagnosestellung häufig verzögern. „Deshalb liegen bei einer Vielzahl von Personen zum Zeitpunkt der Diagnose bereits erheblich Komplikationen vor – wie eine Neuropathie (Nervenschädigung), Retinopathie (Schädigung des Augenhintergrunds) oder eine Nephropathie (Nierenleiden)“, so der Chefarztin der Asklepiosklinik. Dies erkläre sich durch den jahrelang niederschwellig erhöhten Blutzucker, der verschiedene Organe angreift.

Folgen können sich dramatisch verschlimmern

Werde der Diabetes weiterhin nicht gut eingestellt, bestehe die Gefahr, dass die genannten Komplikationen zunehmen, was zum Beispiel zu Amputationen, Erblindung oder Dialysenotwendigkeit führt. „Für eine gute Stoffwechseleinstellung bei Diabetes ist eine enge Zusammenarbeit Arzt-Patient notwendig, die üblicherweise durch Vorstellungen in dreimonatigen Intervallen gewährleistet ist“, so Stirban.

Wegen Corona gehen die Erkrankten seltener zum Arzt

Durch die Corona-Pandemie allerdings habe sich die Häufigkeit der Vorstellung beim Arzt in vielen Fällen deutlich verringert – „mit verheerenden Folgen“, warnt Stirban. „Sowohl in unserer Ambulanz als auch in der Klinik sehen wir Patienten mit deutlich ausgeprägten Stoffwechselentgleisungen oder mit Wunden, die sich in sehr fortgeschrittenen Stadien befinden.“ Diese Tendenz sei in vielen Fachkliniken weltweit aufgefallen. Die Anzahl der Amputation habe sich aufgrund dessen vervielfacht.

Erklärtes Ziel: Amputationen vermeiden

„Trotz dieser Entwicklung sind wir in der Diabetesklinik der Asklepios Klinik Birkenwerder – wie gewohnt – äußerst bemüht, Amputationen zu vermeiden und die bestmögliche Stoffwechseleinstellung zu erreichen“, verspricht der Chefarzt. Dafür werde eng mit den zuweisenden Ärzten zusammengearbeitet. „Unsere Klinik ist schon seit Längerem dafür bekannt, im Bereich der konservativen Behandlung (Vermeidung von Amputationen) diabetischer Wunden bundesweit eine führende Rolle einzunehmen“, sagt Privatdozent Ovidiu Alin Stirban stolz. „Dies konnten wir zuletzt durch den Einsatz modernster Techniken zur Therapie diabetischer Wunden, des sogenannten Diabetischen Fußsyndroms, sowie der Umsetzung neuester Erkenntnisse und Nutzung technologischer Hilfsmittel im Bereich der Behandlung des Diabetes mellitus ausweiten“, so der Mediziner im MAZ-Gespräch.

Diabetiker mit Wunden sollten gleich zum Arzt gehen

Das gesamte Klinikteam hoffe nun, dass die Corona-Pandemie trotz aktuell steigender Inzidenzzahlen bald überwunden sein wird. „Wir appellieren insbesondere an den Patienten, die Erkrankung Diabetes mellitus sehr ernst zu nehmen und insbesondere nach dem Feststellen von Wunden rechtzeitig einen Arzt aufzusuchen“, sagt Stirban. „Hier zählt jeder Tag, wenn es um Vermeidung von Amputationen geht“, warnt er. Er wolle die Gelegenheit nutzen, sich auf diesem Wege auch bei den Zuweisern und Patienten bedanken, „mit denen wir gemeinsam durch die Corona-Pandemie ,navigiert’ sind und hoffen auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit auch in Zukunft“, sagt der Chefarzt.

Von Helge Treichel