Birke auf goldgelbem Werder

Birkenwerder

So alt Birkenwerder bereits ist, so jung ist das Wappen der Gemeinde. Die erste urkundliche Erwähnung Birkenwerders geht auf den 24. Februar 1355 zurück. Ein Markgraf von Brandenburg namens Ludwig der Römer soll dem Hauptmann und Hofrichter Johann von Buch die Besitzung „Bergkenwerder“ vermacht haben.

Früher gab es lediglich ein Siegel

Aus dem Buch „ Birkenwerder 1355 bis 1990 – alltägliche Geschichten!“, aufgeschrieben von Hildema Wehner geht hervor, dass Birkenwerder noch bis 1937 über kein eigenes Wappen verfügte. Bis auf den Namenszug sei zu jener Zeit das Amtssiegel für alle Ämter des damaligen Kreises Niederbarnim gleich gewesen. Für die zu dem Amt zählenden Gemeinden, also auch für Birkenwerder, gab es lediglich ein Siegel. Auf diesem, so ist nachzulesen, sei ein Baum, ein Rechen mit Erntekranz und ein Garbenbündel zu sehen gewesen. Darunter stand: „Gemeinde Birkenwerder – Kr. Niederbarnim“.

Auch auf der Fassade des örtlichen Jugendclubs sind die Birken nicht zu übersehen. Quelle: Enrico Kugler

Dann aber habe der bekannte Berliner Heraldiker Dr. Neubecker den Auftrag erhalten, sowohl ein Wappen und ein Siegel als auch eine Fahne für Birkenwerder zu erstellen. Damals wie heute durften beziehungsweise dürfen offizielle Wappen nicht willkürlich erdacht und gewählt werden. Sie müssen auf ganz typischen Merkmalen und Eigenschaften eines Ortes basieren oder aber es müssen sich eindeutige Bezüge zur Geschichte des Ortes feststellen lassen.

Es ist nicht verwunderlich, und das belegt auch das erwähnte Buch zur Geschichte Birkenwerders, dass sich die Menschen seinerzeit einig waren, dass im Mittelpunkt des Wappens natürlich – entsprechend des Namens - eine Birke zu sehen sein sollte. Es gilt, so heißt es , als sehr selten, dass in irgendwelchen Wappen eine Birke zu sehen ist. Als Grund dafür wird ins Feld geführt, dass die heraldische Darstellung dieses Baumes sehr schwierig zu bewerkstelligen sei.

Ein aus Mosaiksteinen zusammengestelltes Wappen der Gemeinde Birkenwerder ziert das Feuerwehrgerätehaus der Gemeinde. Quelle: Enrico Kugler

Schließlich fiel das Wappen Birkenwerders derart aus, dass darauf eine alleinstehende Birke zu sehen ist, die auf einem von Wasser umgebenden Werder steht. Entsprechend der in der Wappenkunde zulässigen Farben wurde für den Baumstamm die Farben Weiß und leichtes Schwarz verwendet, das Wasser wurde blau und der Werder goldgelb gekennzeichnet. Als Farben für die Fahne wurden Grün und Weiß gewählt. Bestätigt wurde der Entwurf des Wappen von Birkenwerder, wie wir es heute kennen am 3. September 1937 vom Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg. Vorausgegangen waren dem mehrere Zusammenkünfte von Gemeinderatsmitgliedern und interessierten Bürgern.

Name geht aufs Niederdeutsche zurück

Wie Birkenwerder zu seinem Namen kam, darüber gibt es in der Historie sehr verschiedene Ansichten. Für am wahrscheinlichsten wird die Variante gehalten, dass der Name seinen Ursprung aus den niederdeutschen Wörtern „Berke“ für Birke und „Weder“ für Flussinsel hat. Der älteste Teil von Birkenwerder heißt bekanntlich noch heute „Am Werder“.

Von Bert Wittke