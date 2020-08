Wie funktioniert Politik? – Birkenwerders 4. Planspiel startet

Birkenwerder

Zum vierten Mal lädt die Gemeinde Birkenwerder vom 31. August bis zum 8. September die 12. Klassen der Regine-Hildebrandt-Schule ein, Kommunalpolitik im Rahmen des zweitägigen Planspiels kennenzulernen. Ab Montag schlüpfen die Schülerinnen und Schüler der Kurse „Politische Bildung“ der Regine-Hildebrandt-Schule in die Rollen von fiktiven Gemeindevertretern, um hautnah zu erleben, wie (Kommunal-)Politik funktioniert. Dazu diskutieren sie Beschlussvorlagen zu Themen wie „Einschulungspaket“, „Freies Parken für engagierte Bürger“ oder „Live Stream der Sitzungen“ zunächst innerhalb ihrer selbst gebildeten Fraktionen, anschließend in den Ausschüssen und schließlich in der Gemeindevertreterversammlung (GVV), die von Bürgermeister Stephan Zimniok geleitet wird. Der spielt sich selbst.

In diesem Jahr sind 54 Jugendliche dabei

Das jährlich stattfindende Planspiel geht zurück auf eine Initiative von Sophie Friese, Kinder- und Jugendbeauftragte der Gemeinde Birkenwerder, um das Demokratiebewusstsein in der Gemeinde und besonders bei den Jugendlichen zu stärken. In diesem Jahr werden 54 Jugendliche auf drei Planspiele à 2 Tage aufgeteilt. Zusätzlich findet jeweils eine Auswertung mit dem Bürgermeister und der Vorsitzenden der GVV, Katrin Gehring, statt. Außerdem besuchen die Jugendlichen die Sitzungen des realen Hauptausschusses und die Sitzung der Gemeindevertretung. Auch die Sitzungen des Planspiels sind öffentlich und finden am 1., 3. und 8. September jeweils von 10.30 Uhr bis 17 Uhr statt.

Strickende Grüne, chauvinistische Konservative

Aus Sophie Frieses Feder stammen auch die fiktiven Rollen, in die die Jugendlichen während des Planspiels schlüpfen. Die Rollen sind bewusst überspitzt stereotyp gezeichnet: Es gibt strickende Grünen-Politiker, die Sitzungen gerne im Freien abhalten wollen und chauvinistische Konservative, die Frauen nicht zu Wort kommen lassen. Denn Friese und Zimniok wissen aus den bisherigen Planspielen, dass es den Schülern nicht immer leicht fällt, die Rollen zu spielen, wenn die eigenen Ansichten stark von denen der Rolle abweichen. Doch bisher haben die Jugendlichen immer durch ihre Kreativität überzeugt. Viele hätten sich entsprechend ihrer zugeteilten Rolle gekleidet oder Requisiten mitgebracht, erzählt Sophie Friese.

Die Themen der Beschlussvorlagen des Planspiels seien „nicht völlig aus der Luft gegriffen“, so die Initiatorin, sie befänden sich vielmehr zum Teil tatsächlich in Diskussion.

Szene von Planspiel-Premiere im Jahr 2017. Quelle: Helge Treichel

Und vor Allem die Arbeitsweise als Politiker im Planspiel soll ihnen die Realität der Kommunalpolitik zeigen. Die Gruppen werden so gebildet, dass kein Patt entstehen kann. In der Folge seien die Unterlegenen dann erst einmal frustriert, so Bürgermeister Zimniok. Die Kunst sei, motiviert zu bleiben, und sich trotzdem weiter für die eigenen Positionen einzusetzen.

Die Jugendlichen merken, dass es keine einfache Aufgabe ist, andere zu überzeugen und dabei zu einem möglichst großen Konsens zu kommen. Sie müssen sich als Kommunalpolitiker innerhalb der Fraktion, aber auch eigene Gedanken machen, während gleichzeitig andere Meinungen von außen kommen. Im Planspiel geschieht dies in Form von Äußerungen fiktiver Beiräte in den Beschlussvorlagen oder durch bohrende Fragen von Journalisten, welche die Jungpolitiker aus den Sitzungen holen, um Interviews zu führen.

Bestandteil des Lehrplans „Politische Bildung“

Vor vier Jahren fand das Planspiel mit Zwölftklässlern der Regine-Hildebrandt-Schule zum ersten Mal statt, seit drei Jahren ist es verpflichtender Bestandteil der Lehrpläne für das Fach „Politische Bildung“ der Regine-Hildebrandt-Schule. Da das Planspiel ein „Pflichttermin ist, sind die Schüler erst einmal nicht begeistert. Doch wenn sie am Ende raus gehen, dann sind sie es“, weiß Bürgermeister Stephan Zimniok. Er hofft, dass noch weitere Schulen ein solches Planspiel in ihre Lehrpläne aufnehmen. „Ich finde es toll. Eine wichtige Sache, die eigentlich Pflichtprogramm eines jeden Schülers sein sollte.“ Und auch für die Pestalozzi-Grundschule hoffen Zimniok und Friese, das Planspiel adaptieren zu können. Einen Arbeitstitel gäbe es bereits: „Die kleinen Bürgermeister“.

