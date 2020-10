Birkenwerder

Die Geschichte der Partyband „Right Now“ beginnt mit einer Schülerband, sagt Tobias Schürhoff. Seine Band. Die hatte sich am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf formiert, so das Gründungsmitglied, das die Keyboards spielt und einige Gesangspassagen übernimmt. Außerdem kümmert er sich um die Finanzen der Band.

Musik macht der 45-Jährige „schon immer“. Seit seinem sechsten Lebensjahr besuchte er die Musikschule in Oranienburg und absolvierte dort eine klassische Ausbildung. Er begleitete die Schüler-Kabarett-Gruppe „Die frechen Birklinge“ musikalisch und beteiligte sich mit seiner Schülerband an einem Schulwettbewerb. „Da haben wir gewonnen und uns gesagt: Dann lass uns doch Musik machen!“ Das war der Beginn von „Right Now“. 1995 wechselte die Band ins Profilager und gründete eine zugehörige Firma. Egal ob Rockkonzerte in Hallen, Clubs oder OpenAir, Stadtfest oder Rockfestival, Industrie- oder Galaveranstaltung, egal, ob Rockclub, Festzelt oder Friedrichstadtpalast, ob Headliner oder Support, die Musiker können in jedem Rahmen ihr Publikum mitreißen. Das Erfolgsrezept ihres Liveprogramms: „Hits, Hits, und noch mal Hits.“ Die breit gestreute Auswahl besteht aus liebevoll adaptierten Rock- und Popsongs der 1980er-Jahre bis hin zu den aktuellen Charts. Weit mehr als 2000 Konzerte wurden gegeben, sagt Tobias Schürhoff.

Doch im März dieses Jahres kam der Bruch: Seitdem hätten gerade mal zwei Veranstalter den Mut gehabt, eine Veranstaltung mit Right Now unter Coronabedingungen umzusetzen. „Sonst hätten wir 70 bis 80 Auftritte gehabt“, bedauert Schürhoff. Die neuerlichen Maßnahmen träfen die komplette Veranstaltungsbranche extrem hart, weshalb er am Mittwoch in Berlin zu den 10 000 gehörte, die bei der Alarmstufe Rot-Demo auf ihre eigene Krise aufmerksam machten und staatliche Hilfen forderten. „Unser Problem ist: Wir werden ohne eigenes Verschulden in ein Berufsverbot geschickt“, sagt Schürhoff mit Blick auf die gesamte Branche. Und das seien keine Selbstverwirklicher, die ihrem Hobby frönen. Dahinter stecke eine Industrie mit 1,5 Millionen Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 130 Milliarden Euro. Das Ausmaß des Problems zeige der Vergleich mit der Autoindustrie: Die habe nur halb so viele Beschäftigte, so Schürhoff. Der international bekannte Jazz-Trompeter und Musikprofessor Till Brönner habe die Situation in seiner kürzlich veröffentlichten Videobotschaft auf den Punkt gebracht, findet der Right-Now-Musiker: „Wir sind keine Minderheit, liegen auf Platz zwei der Beschäftigtenzahl. Das Land steht kulturell still. Und was man mit uns macht, verstößt gegen alles, was ich über Deutschland gelernt habe.“

Jeder seiner Kollegen gehe anders mit dem Leerlauf um. Der Gitarrist sei auf Youtube aktiv, der Bassist habe noch eine andere Band, der Schlagzeuger gebe Unterricht. Und der Sänger sei gelernter Landschaftsplaner. Das Bandleben sei auf das Allernötigste reduziert – auch um der eigenen Verantwortung in Sachen Hygieneregeln gerecht zu werden.

Tobias Schürhoff liebt seinen Musikerberuf. „Wenn man beruflich machen kann, was man liebt, fühlt sich das nicht wie Arbeit an“, sagt er. Mit viel Willen und Durchhaltevermögen sei es gelungen, ein solides kleines Unternehmen aufzubauen, an dem etliche Existenzen hängen, einschließlich der eigenen. Er habe Familie, einen Stiefsohn (16) und eine Tochter (4). Wichtig sei es, sich jetzt zu organisieren und eine Lobby im Veranstaltungsbusiness zu schaffen. Denn eine Gewerkschaft, wie sie in anderen Branchen üblich ist, fehle ihnen.

