Birkenwerder

Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr gab es auf dem Gelände der Feuerwehr in Birkenwerder etwas zu feiern. Erst am 12. Juni ist dort das neue Tanklöschfahrzeug TLF 9000 In Betrieb gestellt worden. Am Sonnabendnachmittag rollte das nächste neue Fahrzeug aus der Halle. Doch bevor das Neue kommt, muss das Alte erst mal vom Gehöft fahren.

„Es war seit dem 24. Januar 1998 im Dienst“, sagte Wehrführer Wolfgang Lange in seiner Rede. „Das sind fast 24 Jahre.“ Damals habe das Auto das Löschfahrzeug LF 8 abgelöst. Es sei das erste Löschfahrzeug gewesen, das auch für die technische Hilfe ausgerüstet gewesen sei. „Das war unser Brot-und-Butter-Auto“, so Wolfgang Lange weiter. „Es war an fast allen Einsätzen beteiligt, und es hat uns selten im Stich gelassen.“ Insgesamt hatte es 20 708 Kilometer auf dem Tacho. „Für ein normales Pkw wäre das nicht viel“, so der Wehrführer. „Feuerwehrfahrzeuge stehen sich ja eher kaputt.“ Aber es entspreche auch nicht mehr der aktuellen Technik. Und anscheinend habe das Auto geahnt, dass es bald außer Dienst gesetzt wird – beim letzten Brandeinsatz habe sich die Pumpe nicht mehr einschalten lassen. „Es kommt in die Jahre. Es ist Zeit, dass wir uns davon verabschieden.“ Danach rollte das alte Fahrzeug mit Blaulicht aus der Halle und vom Grundstück.

Großer Auftritt fürs neue Fahrzeug. Quelle: Robert Roeske

Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok erklärte danach, dass die Gemeinde in diesem Jahr mehr als eine Million Euro in die Feuerwehr investiert habe. „Wir reden im Ratssaal häufig über die Feuerwehr.“ Entscheidend sei, dass die Mitglieder der Wehr nach jedem Einsatz gesund nach Hause kommen würden. „Es ist ehrenamtlich. Hier stehen Kameraden, die das neben dem Beruf machen. Dafür meinen Dank!“ Deshalb sei es wichtig gewesen, die Übergabe des neuen Fahrzeuges noch vor Weihnachten groß und feierlich zu zelebrieren.

Konkret handelt es sich um ein HLF 20, ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug. Es hat eine Pumpenleistung von 2000 Litern pro Minute. Neun Einsatzkräfte können damit gefahren werden. Es hat 1600 Liter an Bord. Das 320 PS starke Fahrzeug könne bis zu etwa 100 km/h schnell fahren. „Auch wenn wir das wohl nie ausnutzen“, so der Bürgermeister.

Licht und Nebel... Quelle: Robert Roeske

Mit Licht und Rauch sowie mit Lichtlicht und Martinshorn ist dann das neue, 530 000 Euro teure Fahrzeug unter Applaus der Anwesenden auf dem Gelände erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden.

Dass sich die Neuanschaffungen ballen, habe damit zu tun, dass die neue Technik nach der Wende angeschafft worden sei, sagt Wehrführer Wolfgang Lange. „Die kommt jetzt langsam ins Alter.“ Das alte Auto werde über eine Internetauktion veräußert.

Abschied vom alten Fahrzeug. Quelle: Robert Roeske

Vor der Zeremonie ist übrigens noch Klaus-Günter Schnur aus dem Dienst verabschiedet worden. Er war lange Wehrführer in Birkenwerder und mehr als 50 Jahre im Dienst.

Von Robert Tiesler