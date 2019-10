Birkenwerder

Die Polizei erhielt am Sonntag um 0.03 Uhr von einer Baustellenüberwachungsfirma darüber Kenntnis, dass sich im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck der Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder eine Person bewegt, welche an den dort abgestellten Baumaschinen rumhantierte.

Vor Ort konnten durch die Polizei zwei männliche Personen im Alter von 57 und 56 Jahren feststellt werden, welche an mehreren Baumaschinen Dieselkraftstoff abgezapft hatten. Der abgezapfte Dieselkraftstoff war in mehrere Kanister abgefüllt und diese befanden sich schon auf der Ladefläche in dem von den Personen benutzten PKW.

Eine dieser Personen stellte sich bei Eintreffen der Polizei tot, die zweite Person versuchte sich im angrenzenden Waldstück zu verstecken. Beide Personen waren zum Zeitpunkt der Tatbegehung stark alkoholisiert. Der durchgeführte Atemalkoholtest erbrachte das Ergebnis von 1,03 beziehungsweise 2,08 Promille bei diesen Personen. Beide Täter wurden festgenommen und in das naheliegende Polizeirevier verbracht.

Nach deren Ausnüchterung erfolgte die weitere Bearbeitung durch die Kriminalpolizei. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades beider Personen beim Abzapfen des Dieselkraftstoffes gelangte ein nicht unerheblicher Anteil in das Erdreich, sodass die Feuerwehr zum Binden der ausgelaufenen Flüssigkeiten zum Einsatz kam.

