Bis zu 35 Grad und Trockenheit: Hohe Waldbrandgefahr in Oberhavel

Oberhavel

Von 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr bekämpften Feuerwehrleute aus Schmachtenhagen, Wensickendorf, Sachsenhausen, Liebenwalde und Oranienburg am Mittwoch einen Waldbrand am Radweg zwischen der Lungenheilstätte am Grabowsee und Bernöwe. Etwa 8000 Quadratmeter Waldboden waren dort in Flammen aufgegangen, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Am kommenden Wochenende könnte sich die Waldbrandgefahr bei angekündigten Temperaturen um die 35 Grad und anhaltender Trockenheit noch weiter verschärfen.

Die Einsatzkräfte waren über Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Quelle: Stefanie Fechner

Anzeige

Oberförsterei in Sorge

Das bereitete auch Frank-Michael Hintze, Leiter der Oberförsterei Neuendorf, Sorgen. „Am Donnerstag galt für den Bereich Oberhavel noch die Waldbrandwarnstufe vier“, erklärte er. „Spätestens zum Wochenende rechne ich aber damit, dass mit der Stufe fünf die höchste Waldbrandwarnstufe ausgerufen wird.“ Entgegen weit verbreiteter Meinung ist aber das Betreten des Waldes auch dann nicht verboten. Trotzdem ruft Hintze die Bevölkerung dazu auf, sich vorsichtig in den Wäldern Oberhavels zu bewegen. „Rauchen und offenes Feuer sind grundsätzlich verboten“, stellt er klar. Darunter falle auch offenes Feuer im Abstand von bis zu 50 Metern vom Wald. „Das betrifft dann eben auch private Lagerfeuer oder Grillabende“, weist er auf die Gefahr durch Funkenflug hin.

Weitere MAZ+ Artikel

Frank-Michael Hintze, Leiter der Oberförsterei Neuendorf, blickt mit Sorge auf die kommende Hintzewelle. Quelle: Robert Roeske

Wer mit einem Fahrzeug zum Waldausflug aufbricht, sollte sein Fahrzeug außerhalb des Waldes abstellen. „Dabei ist darauf zu achten, dass das Fahrzeug nicht im trockenen Gras steht“, erläutert Frank-Michael Hintze. Der heiße Unterboden des Fahrzeugs könnte das Gras entzünden. „Außerdem ist unbedingt darauf zu achten, dass die Fahrzeuge die Waldwege nicht blockieren. Die Wege müssen für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei frei gehalten werden“, betonte er. Und: „Wer eine Rauchentwicklung bemerkt, muss diese unbedingt der 112 melden“, so Hintze und ruft zu allgemeiner Vorsicht in den Wäldern auf.

Von Stefanie Fechner