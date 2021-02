Bis zu 520 Euro pro Quadratmeter: Das sind die neuen Bodenrichtwerte in Oberhavel

Oberhavel

Die Kreisverwaltung hat die Bodenrichtwerte mit Stand vom 31. Dezember 2020 veröffentlicht. Die Spannen für Gewerbe- und Wohngebiete sowie Sondernutzung wurden vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Landkreises ermittelt, einem selbstständigen und unabhängigen Gremium.

Neben Hennigsdorf sind auch die S-Bahn-Gemeinden stark nachgefragt

Beim Bodenrichtwert handelt es sich um einen amtlichen, durchschnittlichen Wert für einen Quadratmeter unbebauten Bodens. Er gilt als Hilfsgröße bei der Wertermittlung von Immobilien und wird als Durchschnittswert aus Grundstücksverkäufen abgeleitet. Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich, dass Bauland in Oberhavel nach wie vor begehrt ist. Den Spitzenwert von 310 bis 520 Euro pro Quadratmeter für Wohngebiete erreicht Hennigsdorf, im Vorjahr lag der Wert mit 270 bis 320 noch deutlich darunter. Hohen Neuendorf erreicht ebenfalls sehr hohe Werte und liegt aktuell bei 200 bis 500 – die Spanne ist größer, als in Hennigsdorf. Im Vorjahr hatte Hohen Neuendorf mit 145 bis 470 den höchsten Wert, gefolgt von Glienicke (450). Glienicke liegt mit 470 auch in den aktuellen Zahlen dicht hinter Hohen Neuendorf.

Im Mittelfeld der Preise für Wohn- und Dorfgebiete liegen Leegebruch (210) und Velten (155 bis 210). In Oranienburg ist die Spanne mit 44 bis 325 sehr groß. Im Vorjahr waren Grundstücke in Oranienburg durchschnittlich günstiger (38 bis 270). „Oberhavel boomt ohne Ende“ – so sieht das auch Immobilienmakler Steven Bergmann von HBI Bergmann Immobilien Oranienburg. „Eigentum mit Garten, das wünschen sich viele Leute. Durch die Pandemie hat sich dieser Wunsch noch verstärkt. In der Platte fühlen sie sich eingeengt, sie wollen raus ins Grüne. Durch den Lockdown haben manche Menschen mehr Zeit, das Thema Grundstücks- oder Haussuche anzugehen“, hat Bergmann erfahren. Wenn er und seine Kollegen eine Bestandsimmobilie anbieten, kommen an einem Tag meist schon so viele Anfragen, dass sie wieder vom Portal genommen wird. „Das betrifft auch die ländlicheren Bereiche, wie Sommerfeld oder Grüneberg“, sagt Bergmann. Was Oranienburg betrifft, so hat Oranienburg-Süd derzeit den höchsten Verkaufswert. Aber auch Sachsenhausen und Lehnitz sind sehr begehrt. Die Stadt Oranienburg vergibt im Bieterverfahren städtische Grundstücke nur in Erbbaupacht. Ansonsten bleibe der Kauf über Privatpersonen. „Früher waren die Grundstücke größer, heute werden sie oft geteilt“, erklärt Bergmann. Dass Oberhavel boomt, liege unter anderem auch am Tesla-Werk. „Dort verdient man gutes Geld, sodass auch Oranienburg als Wohnort für Mitarbeiter infrage kommt.“

Mit 10 bis 52 Euro pro Quadratmeter durchschnittlich am günstigsten sind Baugrundstücke in Fürstenberg, gefolgt von Gransee und Gemeinden (11 bis 69), Zehdenick (11 bis 70) und Löwenberger Land (11 bis 260). Der Norden ist also deutlich günstiger, als der Süden. Ähnlich verhält es sich bei den Preisen für Gewerbegrundstücke. Zehdenick (5 bis 15), Liebenwalde (6 bis 12) und Fürstenberg sind vergleichsweise günstig. Auch in Oberkrämer gibt es Gewerbeflächen schon ab 9 Euro, die Spanne reicht allerdings bis zu 53 Euro.

Von Wiebke Wollek