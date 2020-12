Ein Weihnachtskonzert mit dem Blasorchester Oranienburg gibt es in diesem Jahr nicht. Nicht einmal gemeinsame Proben sind für die 50 Musikerinnen und Musiker unter Corona-Bedingungen möglich. Stattdessen treffen sie sich per Zoom, bilden sich in Musiktheorie fort und bereiten sich so auf die Zeit vor, wenn wieder Auftritte möglich sein werden.