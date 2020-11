In seinem Restaurant „Almrausch“ in Stolpe (Hohen Neuendorf) lebt Spitzenkoch Michael Karow seine Leidenschaft für gute Küche aus. Aufgrund des Coronalockdowns sind Bestellungen derzeit nur über seinen Lieferdienst möglich. Darüber hinaus lässt er die MAZ-Leser einmal monatlich in seinen Kochtopf gucken. Das „Rezept des Monats“ veröffentlicht die MAZ zum Nachkochen.