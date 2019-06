Schmachtenhagen

Dramatische Szenen haben sich in der Nacht zu Mittwoch in Schmachtenhagen abgespielt. Während des Unwetters, das zu dieser Zeit über der Region tobte, hatte dort an einem Einfamilienhaus ein Blitz vermutlich in einen Antennenmast mit aufmontierter Empfangsschüssel eingeschlagen und in Windeseile den Dachstuhl in Brand gesetzt. Nachbarn, die dies bemerkt hatten, eilten sofort zu dem Unglückshaus, klingelten und hämmerten an der Tür. Dadurch wurden die Hausbesitzer, eine Familie mit zwei Kindern, die das Erdgeschoss bewohnen, geweckt.

Hausbewohner selbst bemerkten Brand nicht

Sie hatten zwar einen lauten Knall gehört, dies aber nicht mit ihrem Haus in Verbindung gebracht. Darüber hinaus gelang es den Nachbarn, einen jungen Mann aus dem Schlaf zu reißen, der das Obergeschoss bewohnt. Auch er, so hieß es, habe das Feuer noch nicht bemerkt gehabt. Alle Hausbewohner konnten mit Hilfe von mehreren Nachbarn aus dem Haus gebracht werden.Sie fanden vorübergehend in der Nachbarschaft Aufnahme.

Feuerwehr rückte mit Großaufgebot an

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften an. Im Einsatz waren hauptamtliche Kräfte aus Oranienburg, der Löschzug Innenstadt sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Lehnitz, Wensickendorf und Schmachtenhagen. Ihr Einsatz dauerte bis in die Morgenstunden hin an. Zeitweilig war die Oranienburger Chaussee komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Erst gegen 7.45 Uhr konnten die letzten Feuerwehrleute abrücken.

Das Wohnhaus darf zunächst auf Grund von Rauchgasentwicklung für die Dauer von acht Stunden nicht betreten werden. Der junge Mann aus dem Obergeschoss ist zunächst weiterhin bei Nachbarn untergebracht, die Familie mit den Kindern, wovon eines erst wenige Monate alt sein soll, wird vermutlich bei Verwandten in Oranienburg unterkommen.

Unwetter hält Oberhavel die ganze Nacht in Atem

Die Unwetterfront mit Blitz und Donner, Regen und Wind hatte die Region in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch über Stunden in Atem gehalten. In einer ersten Bestandsaufnahme sprach die Polizei am Mittwochmorgen von neun Rettungseinsätzen im Landkreis aufgrund der Wetterlage sowie damit verbunden einer verletzten Person. Mehr dazu unter „Das war die Unwetternacht in Oberhavel“.

Von Bert Wittke