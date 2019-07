Zwei 500-Kilogramm-Bomben mit chemischen Langzeitzündern werden am Donnerstag in Oranienburg am Treidelweg entschärft. Ab 8 Uhr wird dafür ein Sperrkreis von rund 1000 Metern in Kraft treten. Die MAZ berichtet im Liveticker von allen aktuellen Ereignissen aus der Kreisstadt.