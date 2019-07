Oranienburg

Nach der Entschärfung zweier Großbomben am Treidelweg in Oranienburg am 18. Juli 2019 hofften die Pächter der nahegelegenen Kleingartenanlage, schnell zurück in ihre Gärten zu können. Leider wird dies zunächst nicht möglich sein, teilt das Oranienburger Ordnungsamt mit.

Zuerst müssen die zwei Räumstellen aufwendig zurückgebaut werden. Dazu zählen insbesondere die Verfüllung der Spundwandkästen und der Abbau der Grundwasserabsenkungsanlage. Diese Arbeiten werden bis mindestens 9. August 2019 andauern. Danach sind noch die Spundbohlen zu ziehen. Ob dies zeitnah und direkt im Anschluss geschehen kann, ist noch nicht sicher. Sollte es nicht möglich sein, die Arbeiten im Anschluss durchzuführen, muss sich auch die Sperrung nochmals verlängern.

„Die Stadt Oranienburg bedauert diese weitere Sperrung, hält jedoch nach Abwägung mit der Sicherheit von Dritten diese Maßnahme für notwendig“, teilt Sprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer mit.

Von MAZonline