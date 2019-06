Oranienburg

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten in der Nacht von Freitag (14. Juni) zu Sonnabend in Oranienburg die an der Brücke in der Lehnitzstraße zwischen Oranienburg und Lehnitz aufgebauten Strohballen zum Splitterschutz der im Treidelweg gefundenen Bombenblindgänger in Brand.

Nachlöscharbeiten der Feuerwehr Oranienburg am Sonnabendmorgen. Quelle: Robert Roeske

Die Berufsfeuerwehr Oranienburg kam vor Ort zum Einsatz und konnte die Flammen löschen. Am Sonnabendmorgen erfolgten weitere Nachlöscharbeiten durch die Feuerwehrkameraden (Fotos).

Von den als Splitterschutz aufgebauten Strohballen blieb nach Brand und Löscharbeiten nicht viel mehr als übrig als ein nasser Haufen Stroh. Quelle: Robert Roeske

Die Strohballen wurden im April auf Empfehlung des Kampfmittelbeseitungsdienstes von der Stadt an der Brücke aufgebaut, nachdem dort zwei Bombenverdachtspunkte ausgemacht wurden, die wenige Meter entfernt von der Brücke im Treidelweg liegen. Mit der Absicherung verbunden ist zugleich die Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit auf der Brücke auf 10 km/h.

