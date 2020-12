Brand in Zehdenick: Neue Erkenntnisse vom Großeinsatz in der Nacht

Zehdenick

Für zahlreiche Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Zehdenick und den Ortsteilen der Stadt war es am Donnerstag um 21.45 Uhr mit der abendlichen Ruhe vorbei. Die Alarmpieper machten sich lauthals bemerkbar und vermeldeten einen „Vollbrand einer Scheune“ im Wesendorfer Weg in Zehdenick. „Als wir dort ankamen, sahen wir, dass ein komplex von mehreren kleinen Schuppen, die sich unmittelbar hinter einem Einfamilienhaus befinden, in Flammen standen“, sagte Gerd Leege. „Leider“, so der Stadtwehrführer weiter, „hatte das Dach des Einfamilienhauses bereits teilweise Feuer gefangen.“

Die Flammen griffen von einem Schuppen auf ein nahes Wohnhaus über. Quelle: Julian Stähle

Da eine sehr starke Rauchentwicklung auszumachen war, seien Kameraden unter schwerer Atemschutzausrüstung von zwei Seiten zum Löschangriff übergegangen. Im Einsatz waren der Löschzug Zehdenick sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Krewelin, Wesendorf und Mildenberg. Später, so Gerd Leege, der als Einsatzleiter fungierte, wurden dann auch noch die freiwilligen Feuerwehren aus Kappe, Kurtschlag und Badingen nachalarmiert. Insgesamt seien 50 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, hinzu kamen Rettungskräfte und Polizeibeamte.

Das Haus, so der Einsatzleiter, werde von einer älteren Dame bewohnt. Sie sei von Nachbarn rechtzeitig hinausgeführt worden und blieb unverletzt. „Da haben die Nachbarn sehr gut und schnell reagiert“, lobte Gerd Leege.

Der Ausgangspunkt des Feuers war nach Lage der Dinge ein Schuppenkomplex unmittelbar hinter dem Wohnhaus im Wesendorfer Weg. Quelle: Bert Wittke

Obwohl die Kameradinnen und Kameraden unter Einsatz der Drehleiter und mit insgesamt vier Strahlrohren im Einsatz waren, sei der Dachstuhl, so der Stadtwehrführer, nicht zu retten gewesen und stand schon bald komplett in Flammen. Erschwerend sei hinzu gekommen, dass am späten Donnerstagabend relativ starker Wind geherrscht habe. „Um an Glutnester herankommen zu können“, so berichtete Gerd Leege, „musste die Dachhaut mit einer speziellen Säge geöffnet werden.“ Insgesamt seien drei Löschwasserentnahmestellen eingerichtet worden. Zudem wurde über eine App eine Warnung an die Bevölkerung in Zehdenick-Nord herausgegeben. Die Leute sollten aufgrund der starken Rauchentwicklung an der Unglücksstelle Türen und Fenster möglichst geschlossen halten.

Beamte der Kripo waren sowohl in der Unglücksnacht als auch am Freitagvormittag vor Ort, um die Ermittlungen zur Brandursache zu führen. Quelle: Bert Wittke

Gegen 2.20 Uhr sei der Brand gelöscht gewesen und der Einsatzort habe an die Beamten der Kriminalpolizei übergeben werden können.Kripobeamte waren auch am Freitagvormittag vor ort, um den Brandort kriminaltechnisch untersuchen zu können. Die Vermutung der Brandstiftung liegt nahe, die Ermittlungen dauern jedoch noch an.

Das Einfamilienhaus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Quelle: Bert Wittke

Das Einfamilienhaus ist nach Brand unbewohnbar. Die dort lebende Frau, so hieß, sei bei Verwandten untergekommen.

Von Bert Wittke