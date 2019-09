Potsdam

Die Petition für bessere Kitas in Brandenburg hat das Quorum von 8700 Unterschriften erreicht. Das teilte Elternsprecher Danilo Fischbach am Mittwoch mit. Mit der Petition fordern Eltern sowohl eine weitere Entlastung bei den Beiträgen als auch eine bessere Qualität in den Einrichtungen, sprich mehr Pers...