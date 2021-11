Brandenburgischer Ausbildungspreis 2021 an die Oberhavel Kliniken verliehen

Oberhavel

Die Oberhavel Kliniken GmbH mit den Klinikstandorten Hennigsdorf, Oranienburg und Gransee zählt in diesem Jahr in der Kategorie Pflege- und Gesundheitsfachberufe zu den 10 preistragenden Betrieben des Brandenburgischen Ausbildungspreises. Pflegedienstleiter Richard Staar und die Leitende Ausbildungskoordinatorin Ilka Cornelsen nahmen den Preis am gestrigen Donnerstag, dem 25. November 2021, in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg in Potsdam in Anwesenheit von Ministerpräsident Dietmar Woidke und Arbeitsminister Jörg Steinbach entgegen.

70 Unternehmen haben sich an dem Wettbewerb beteiligt

Als Preisträger zeichnen sich die Oberhavel Kliniken unter anderem durch herausragende Qualität und Kontinuität in der Ausbildung, innovative und digitale Ausbildungselemente, ehrenamtliches Engagement der Auszubildenden und die Unterstützung benachteiligter Jugendlicher aus. Über 70 Unternehmen hatten sich in diesem Jahr am Wettbewerb beteiligt.

Dazu sagt Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken GmbH: „Als regional verwurzeltes Unternehmen mit fast 2000 Beschäftigten sehen wir es als unsere gesellschaftliche und berufliche Verantwortung an, mit Kompetenz, Qualität und Innovation die Ausbildung im Land Brandenburg aktiv mitzugestalten. Mit unserer eigenen Pflegefachschule mit derzeit 274 Plätzen bilden wir nicht nur für uns aus, sondern gleichzeitig auch für andere regionale Versorgungsanbieter des Gesundheitswesens im Landkreis Oberhavel.“

Zur langen Nacht der Wirtschaft konnte man auch einen Eindruck über die angebotenen Ausbildungen gewinnen. Quelle: Stefanie Fechner

Gut 90 Prozent der Azubis bleiben nach der Ausbildung im Unternehmen

Auch bei Pflegedienstleiter Richard Staar ist die Freude groß. „Es ist für die Oberhavel Kliniken weiterhin ein zentrales Anliegen, eine überzeugende Ausbildung für junge und erfahrene Menschen in der Region bereitzuhalten. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung! Zeigt sie doch, mit wie viel Engagement und Enthusiasmus seit vielen Jahren die Auszubildenden in den Oberhavel Kliniken betreut werden und welch gute Arbeit unsere Mitarbeiter auf den einzelnen Stationen im Krankenhaus und in der AGUS Akademie leisten. Ihnen allen gebührt diese Auszeichnung!“

Fünf neue Notfallsanitäter-Azubis stehen dem Rettungsdienst Oberhavel seit Oktober zur Verfügung. Quelle: Rettungsdienst Oberhavel GmbH

„Wir im Ausbildungsteam betreuen die Auszubildenden vom ersten Tag der Ausbildungszeit bis zum Examen; im Berufsalltag schauen ihnen qualifizierte Praxisanleiter und Fachkräfte über die Schulter“, sagt Ilka Cornelsen, leitende Ausbildungskoordinatorin. „Uns ist es wichtig, dass sich die Azubis von Anfang an bei uns wohlfühlen und im Anschluss ihrer Ausbildung bei uns bleiben. Das schlägt sich auch in unseren aktuellen Bestehens- und Übernahmequoten nieder, die fast immer bei über 90 Prozent liegen.“

154 Auszubildende in sieben Berufen

Im gesamten Unternehmen gibt es derzeit 154 Auszubildende, davon allein 129 im Pflege- und Funktionsdienst. In sieben Berufen bilden die Oberhavel Kliniken in diesem Jahr aus: Pflegefachmann/-frau, Hebamme/Entbindungshelfer, Medizinisch-technische/-r Radiologieassistent/-in, Medizinisch-technische/-r Laboratoriumsassistent/-in, Medizinische/-r Fachangestellte/-r, Notfallsanitäter/-in und Operationstechnische/-r Assistent/-in. Im nächsten Jahr kommen noch die Ausbildungsgänge Fachinformatiker für Systemintegration und die/der Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen dazu.

Das Preisgeld wird aufgeteilt und gespendet

Der Brandenburgische Ausbildungspreis wird in diesem Jahr bereits zum 17. Mal an 10 Betriebe verliehen. Er ist eine Initiative des Brandenburgischen Ausbildungskonsenses, einem Bündnis von Wirtschaft, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Gewerkschaften, der Regionaldirektion der Bundessagentur für Arbeit und der Landesregierung und wird finanziert mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds, dem Land Brandenburg und Partnern des Brandenburgischen Ausbildungskonsenses. Schirmherr ist Ministerpräsident Dietmar Woidke.

Hospiz „Lebensklänge“ und Netzwerk Gesund Kinder Oberhavel profitieren

Das Preisgeld in Höhe von 1 000 Euro spenden die Oberhavel Kliniken jeweils zu Hälfte an das stationäre Hospiz Oberhavel Lebensklänge und an das Netzwerk Gesunde Kinder Oberhavel.

Wer sich für eine Ausbildung in den Oberhavel Kliniken interessiert, kann sich ab sofort für einen Ausbildungsbeginn im nächsten Jahr bewerben. Alle Infos zu Ausbildungsberufen und Bewerbungsfristen gibt es unter www.oberhavel-kliniken.de im Bereich Jobs & Karriere und unter www.arbeiten-in-oberhavel.de.

