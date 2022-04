Briefwahl ist entschieden: Kreistag wählt Alexander Tönnies zum neuen Oberhavel-Landrat

Oranienburg

Der neue Oberhavel-Landrat heißt Alexander Tönnies (SPD). 37 der insgesamt 56 Kreitagsmitglieder hatten per Briefwahl für den 50-Jährigen gestimmt. Für die einfache Mehrheit hätten ihm 29 Stimmen ausgereicht. Über das Wahlergebnis waren nach MAZ-Informationen am Dienstag die Fraktionsvorsitzenden informiert worden.

Übrige Kandidaten weit abgeschlagen

Drei Kandidaten hatten nach der Vorstellungsrunde im Kreistag und dem Rückzug der Kandidatur von Ines Haußmann noch zur Wahl gestanden. Neben Tönnies waren das Michael Krauße, der vier Stimmen bekam, und Peter Zeitler, der drei Stimmen erhielt. Weitere fünf Kreistagsmitglieder hatten sich ihrer Stimme enthalten.

49 gültige Stimmen zur Auszählung zugelassen

Der Wahlkommission, die am Montag ab 16 Uhr getagt hatte, lagen 53 Wahlbriefe vor. Davon wurden vier zurückgestellt, weil sie nicht den Anforderungen entsprachen. Am Ende wurden also 49 gültige Stimmen zur Auszählung zugelassen. Das endgültige Wahlergebnis soll heute in der Kreistagssitzung verkündet werden. Die Sitzung beginnt am Mittwoch, 6. April, um 16 Uhr in der Sporthalle des Louise-Henriette-Gymnasiums in Oranienburg.

Dritter Anlauf gelingt endlich

Bei der Stichwahl gegen Sebastian Busse (CDU) im vergangenen Dezember hatte Alexander Tönnies mit 64,3 Prozent zwar mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen (24 964) auf sich vereinigen können, jedoch entsprach diese Mehrheit nicht mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten im Landkreis. Dieses Quorum wäre erst mit 27 284 Wählerstimmen erreicht gewesen. „Zweimal die Wahl gewonnen und trotzdem nicht gewählt“, war seinerzeit erste und etwas enttäuschte Reaktion von Alexander Tönnies.

Von Helge