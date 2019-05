Große Augen gab es Freitagnachmittag in Kremmen, als dort ein blau-weißer, auffällig beklebter Bus auf den Parkplatz des Sportplatzes rollte. Aus dem stiegen die Fußballer von Zweitligist 1. FC Magdeburg aus. Die Profikicker bereiten sich in Oberhavel auf das Ost-Derby in der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin vor.