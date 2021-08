Brückenabriss an der A 10: Vollsperrung mit Umleitung nach Mühlenbeck 

Oberhavel

Der Ausbau der A10 auf dem nördlichen Berliner Ring bringt die Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen am Autobahndreieck Pankow mit sich. Grund ist der Brückenabriss vom 3. September 22 Uhr bis 6. September 5 Uhr.

Vollsperrung der A10 vom 3. bis 6. September wegen Brückenabriss

Die A10 und die A24 zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 unter laufendem Verkehr ausgebaut. Für den sechsstreifigen Ausbaus der A10 wird jetzt das letzte alte Brückenbauwerk abgerissen. Dazu ist ist die Vollsperrung im September nötig.

Es wird eine beschilderte Umleitungsstrecke eingerichtet. Der aus Richtung Havelland kommende Verkehr in Richtung Frankfurt (Oder) bzw. Prenzlau wird über die A114 bis zur Anschlussstelle Schönerlinder Straße geführt und von dort wieder in Richtung A10 Frankfurt (Oder) geleitet.

Umleitung bei Vollsperrung im September von Wandlitz nach Mühlenbeck

Der in der Gegenrichtung von der A10 Frankfurt (Oder) kommende Verkehr in Fahrtrichtung Autobahndreieck Havelland wird ab Autobahndreieck Barnim zur A11-Anschlussstelle Wandlitz und von dort über die beschilderte Umleitungsstrecke zur A10-Anschlussstelle Mühlenbeck geleitet.

Der aus Richtung Norden von Prenzlau kommende Verkehr in Richtung Havelland wird ab der Anschlussstelle Wandlitz ebenfalls über die beschilderte Umleitungsstrecke zur A10-Anschlussstelle Mühlenbeck geleitet.

Nicht betroffene Strecken

Von der Sperrung nicht betroffen ist: der von der A114 kommende Verkehr in Richtung A10 östlicher Berliner Ring Frankfurt (Oder), der von der A114 kommende Verkehr in Richtung A10 Autobahndreieck Havelland, der von der A10 Havelland kommende Verkehr in Richtung A114, Berlin Pankow und der von der A10, AD Barnim, kommende Verkehr in Richtung A114, Berlin-Pankow.

