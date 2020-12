Oranienburg

Bücher gehen immer. Auch in so einem verflixten Jahr 2020, dem Corona-Jahr. „Wir haben Glück gehabt“, sagt die Filialleiterin der F.F.-Runge-Buchhandlung Oranienburg, Kerstin Pelz, und denkt an Branchen, die es schwer getroffen hat. „Wir verzeichneten mehr Onlinebestellungen als sonst und setzten auf unsere treue Kundschaft“, lautet ihr Fazit kurz vorm Ende des so anders verlaufenen Jahres. „Insofern danken wir unseren Kunden.“ Vier Frauen sind in der F.F.-Runge-Buchhandlung Oranienburg ( Bernauer Straße 56a) von Montag bis Samstag im Dienst, um den Lesern Wünsche zu erfüllen. Sie selbst lesen natürlich auch und empfehlen – mit Blick auf den Gabentisch zum Weihnachtsfest und natürlich das ganze Jahr über – jeweils ein Buch.

Leiterin Kerstin Pelz.

Kerstin Pelz: „Männer in Kamelhaarmänteln“ von Elke Heidenreich, 224 Seiten, Hanser-Verlag, ISBN: 978-3-446-26838-8, Preis: 22 Euro. Es ist ein Buch mit kurzen Geschichten über die Mode, die von bekannten und unbekannten Leuten getragen wird. Von Menschen, die Elke Heidenreich im Laufe des Lebens begegnet sind; die bekannteren, von denen sie schreibt, werden namentlich nicht genannt. Bis auf Malerin Frida Kahlo, die für die Blumen auf ihrem Kopf berühmt ist und sehr gern Herrenmode trug. Elke Heidenreich schreibt zugleich selbstironisch. Dabei nimmt sie die Kleidungsstücke, die sie als Kind trug, genauso wie die, die sie später anzog, aufs Korn. So erinnert sie sich, dass sie bei den Salzburger Festspielen eine Eröffnungsrede halten sollte, aber nicht ahnte, dass es vor großem Publikum passiert. Sie hatte ein altes Kleid ihrer Mutter an, das überhaupt nicht in den Rahmen passte … Die Geschichten sind amüsant, traurig und komisch.

Svetlana Ruhnau

Svetlana Ruhnau: „The Woods“ von Nova Hill, 320 Seiten, Oetinger-Verlag, ISBN: 978-3-8415-0656-6, Preis: 14 Euro. Das ist ein Jugendbuch, für Mädchen und Jungen gleichermaßen geschrieben. Eine Schülergruppe irrt durch den Wald und verläuft sich. Irgendwann stößt sie – ähnlich wie in Beelitz oder Grabowsee – auf eine einstige Lungenheilanstalt. Die Handys der Jugendlichen funktionieren nicht. Bei ihrer Suche auf dem Weg aus dem Wald kommen sie immer wieder zur Lungenheilanstalt zurück. „The Woods“ beinhaltet mystische Elemente und grenzt auch ein wenig an Fantasy. Thrillereffekte sind eingebaut. Das Buch hat kurze Kapitel und liest sich leicht.

Kerstin Wendt

Kerstin Wendt: „Black Sun“ von Owen Matthews, 432 Seiten, Bastei-Lübbe-Verlag, ISBN: 3404183371, Preis: 15 Euro. Es ist ein Thriller, der Anfang der 1960er-Jahre in der ehemaligen Sowjetunion spielt. Ein KGB-Agent soll den mysteriösen Tod eines Physikers aufklären. Die Geschichte befasst sich mit der Erforschung der Wasserstoffbombe. Man erfährt viel über die Sowjetunion, erkennt in der teils fiktiven Geschichte politische Zusammenhänge. Es geht nicht blutig zu, aber spannend. Ich lese Bücher mit russischem Hintergrund sehr gerne und kann sie nur empfehlen. Der Autor spielt für mich weniger eine Rolle. Mir geht es immer um die Geschichte. Und die gefiel mir bei „Black Sun“ sehr gut.

Jana Suckow

Jana Suckow: „Was der Fluss erzählt“ von Diane Setterfield, 576 Seiten, Blessing-Verlag, ISBN: 978383715 2722, Preis: 24 Euro. In der Wirtsstube des Swans treffen sich die Menschen nach getaner Arbeit, schwelgen in Geschichten, verweben die losen Enden der Ereignisse so lange zu ihren eigenen Erlebnissen, bis Wahrheit und Erzählung eine Einheit bilden. Plötzlich stolpert ein schwerverletzter Mann herein, in seinen Armen ein lebloses, kleines Mädchen. Eine eilig herbeigerufene Krankenschwester stellt nur noch den Tod des Mädchens fest – Stunden später atmet es wieder.

Ein Wunder? Zauberei? Keine wissenschaftliche Erklärung. Niemand weiß, woher das Mädchen gekommen ist. Drei Parteien melden aber Ansprüche an. Eine Spurensuche beginnt, versunkene Geheimnisse treten ans Licht. Alles scheint untrennbar mit dem Fluss verwoben zu sein. Das Buch ist zugleich spannend, mystisch, amüsant, poetisch und fantastisch. Eine Gesichte für ungemütliche Wintertage bei einer schönen Tasse Tee.

