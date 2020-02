Aufzüge müssen her – und das möglichst schnell

Fürstenberg

Aufbruchstimmung gewürzt mit einer Briese Vorfreude herrschte am Montagnachmittag im Verstehbahnhof in Fürstenberg. Dort war die Bürgerinitiative Fürstenberg/ Havel – Barrierefreier Bahnhof zusammengekommen. In der BI haben sich im November vergangenen Jahres etwa 20 Leute zusammengefunden, die dafür kämpfen, dass der Bahnhof der Stadt allen Menschen problemlos zugänglich wird. Auch jenen, die körperlich eingeschränkt und auf einen Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind. Aber auch Touristen, die mit Fahrrädern unterwegs sind oder Familien, die mit Kinderwagen, die den Bahnhof nutzen wollen, würden von einer Barrierefreiheit natürlich profitieren.

Die 81-jährige Elfriede Seidel ist Sprecherin der Bürgerinitiative Fürstenberg/Havel – Barrierefreier Bahnhof. Quelle: Bert Wittke

„Wir wollen keine Tunnelvariante sondern Aufzüge zu den beiden Bahnsteigen und das möglichst schnell“, sagt Elfriede Seidel. Sie ist nicht nur Sprecherin der Bürgerinitiative, sondern mit ihren 81 Jahren auch nicht mehr so gut zu Fuß, als dass sie die endlosen Stufen auf- und absteigen könnte, die gegenwärtig den einzigen Zugang zu einem der beiden Bahnsteige bilden. Die BI, so deren Sprecherin, habe viele öffentliche Stellen angeschrieben – von der Deutschen Bahn bis zur Staatskanzlei in Potsdam. Aber bislang ist ein Eingehen auf die Forderung ausgeblieben. Von schneller Hilfe ganz zu schweigen.

Nun aber naht Unterstützung aus der Landeshauptstadt. Die Sendemannschaft des blauen Robur vom RBB nimmt Kurs auf Fürstenberg und wird sich am Donnerstag, 13. Februar, vor dem Bahnhof platzieren, um öffentlich über die Situation vor Ort zu reden und Lösungsansätze zu finden. Wie erfolgreich diese Schützenhilfe ausfällt, wird auch davon abhängen, das möglichst viele betroffene Fürstenberger oder Einwohner umliegender Ortsteile kommen, um ihrem Unmut Luft zu machen und mit zu diskutieren.

Im Verstehbahnhof in Fürstenberg sprachen Mitglieder und Unterstützer der Bürgerinitiative am Montag über die Vorbereitung der Aktion mit dem blauen Robus des RBB am 13. Februar. Quelle: Bert Wittke

Am Montag wurde deshalb auch darauf gedrängt, den Termin möglichst weiträumig bekannt zu machen und die eine oder andere Einrichtung auch noch einmal separat anzusprechen. Etwa die Bildungs- und Begegnungsstätte „Haus Dahmshöhe“, den Seniorenbeirat oder auch den Behindertenverband. Darüber hinaus gilt es dafür zu sorgen, dass auch möglichst viele Vertreter der sogenannten Entscheidungsträger in Fürstenberg erscheinen.

Denkmalschutz für den Bahnhof macht die Sache nicht leichter

Die Rede war am Montag zum Beispiel von der Deutschen Bahn, dem Infrastrukturministerium in Potsdam oder auch dem Denkmalschutzbehörden, die das Bahnhofsgebäude unter Schutz gestellt und damit eine Modernisierung der Bahnhofsanlagen nicht gerade leichter gemacht haben. Im Gegenteil! Es mehren sich Stimmen, die befürchten, die Bahn könnte einen neuen Haltepunkt auf der grünen Wiese bauen, um Schwierigkeiten mit dem Denkmalschutz aus dem Weg zu gehen. In diesem Fall würde wohl zwangsläufig auf eine Tunnelvariante zurückgegriffen. Zudem zeigen Beispiele aus anderen Regionen, dass dann in der Regel die neuen Bahnsteige unüberdacht bleiben.

Die Fürstenberger wollen nicht noch jahrelang im örtlichen Bahnhof Treppen steigen müssen. Quelle: Bert Wittke

Für nicht hinnehmbar sieht es die Bürgerinitiative auch an, dass die Bahn davon spricht, 2026 mit der Realisierung eines barrierefreien Bahnhofs beginnen zu wollen. Mit einer Inbetriebnahme ist dann nicht vor 2027/28 zu rechnen. In diesem Fall, so der Tenor der Mitstreiter der BI, müsse eine annehmbare Zwischenlösung für Fürstenberg her.

Überhaupt wundert es viele Leute in Fürstenberg und Umgebung, dass ausgerechnet eine Stadt mit einem derart hohen Touristenaufkommen wie Fürstenberg die letzte Station in der Region ist, wo der Bahnhof im Zuge der Ertüchtigung der Bahnlinie Berlin-Rostock modernisiert wird. Andere wie etwa Sachsenhausen, Grüneberg, Dannenwalde oder Gransee seien damit bereits durch.

„Die Bahn muss einfach merken, dass wir nicht gewillt sind, klein beizugeben sondern immer wieder eine schnelle Barrierefreiheit fordern werden, gibt sich Elfriede Seidel kämpferisch und trifft damit sicherlich nicht nur den Nerv der Mitstreiter der Bürgerinitiative.

Von Bert Wittke