Mönchmühle

Kurt Rosalski, Tischlermeister und einer der Akteure für die Erhaltung der historischen Mönchmühle, ist am 19. Dezember gestorben. Er wurde 86 Jahre alt.

Kurt Rosalski hat sich Verdienste erworben mit der Restaurierung der historischen Mönchmühlentür, dem hölzernen Relief an der Außenwand sowie über der Tür zur ehemaligen Gaststätte.

Die alte Mühlentür aus der Gründungszeit der Mönchmühle wurde zur 700 Jahrfeier in den dreißiger Jahren, nach dem Original neu erschaffen. Mit der Stilllegung der Mühle in den siebziger Jahren begann der Verfall, der sich in der Wendezeit durch Vandalismus an der historischen Technik und den Artefakten an und in der Mühle fortsetzte.

Bürgerinitiative formierte sich

Schon ab dem Jahr 2000 formierte sich eine Bürgerinitiative, die sich der Mühle zunächst mit bescheidenen Mitteln annahm. Für die Restaurierung der kunstvoll gestalteten Tür, dem Relief an der Außenwand und der Eingangstür zur ehemaligen Gaststätte, hatten die Tischlermeister Rosalski aus Wandlitz gewinnen können, der in mühevoller Detailarbeit in vielen ehrenamtlichen Stunden Hervorragendes geleistet hat. Er war ein Freund der Mönchmühle und bei jedem Mühlenfest mit seiner Frau Karin dabei. Seine Arbeit kann man heute noch in der Mühle als Ausstellungsstücke bewundern.

