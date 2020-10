Zehdenick

Im Januar 2019 hat sich die Bürgerinitiative „Gegen Gasbohren Zehdenick-Templin-Gransee“ gegründet. Sie will verhindern, dass in einem rund 367 Quadratkilometer großen Gebiet, das von Zehdenick über Gransee bis zur Uckermark sowie auch fast bis ran an Fürstenberg reicht, nach Gas gebohrt wird. Einer der Sprecher der Bürgerinitiative ist der 57-jährige Zehdenicker Ralph Riesenberg.

MAZ: Warum hat sich die Bürgerinitiative am 31. Januar 2019 im Saal der Naturtherme Templin gegründet?

Ralph Riesenberg: Wie der Namen bereits sagt: Wir sind dagegen, dass das Unternehmen Jasper Resources, das 2013 in den Niederlanden gegründet wurde und das aus lediglich zwei dänischen Staatsbürgern im Rentenalter besteht, in unserer Region, also dort, wo wir teilweise seit etlichen Generationen zu Hause sind, künftig über viele Jahre hinweg nach Erdgas bohrt.

Was haben Sie gegen dieses Vorhaben?

Riesenberg: Wir befürchten durch die massiven Eingriffe in die Natur erhebliche Schädigungen für die Umwelt, die in dieser Region momentan noch weitestgehend intakt ist. Ich denke dabei zum Beispiel an Spätfolgen wie großflächige Erdabsenkungen oder im schlimmsten Fall sogar Erdbeben. Ähnliche Vorhaben in der Vergangenheit haben bewiesen, dass diese Befürchtungen nicht grundlos sind. Ich denke da nur an Störfälle in niederländischen Groningen oder auch in Deutschland. Wir wollen hier auf jeden Fall kein zweites Rothenburg ( Niedersachsen). Aber es gibt außer den bekannten Störfällen noch weitere Gründe, die dagegen sprechen.

Woran denken Sie dabei?

Riesenberg: Es ist doch nicht nachzuvollziehen, dass ausgerechnet inmitten von Natur- und Wasserschutzgebieten sowie Gebieten, in denen zahlreiche Menschen leben, solche mit allerlei Risiken verbundenen Gasbohrungen zugelassen werden sollen. Viele unserer Menschen hier haben zudem nach der Wende ihre Jobs verloren und neue Hoffnung geschöpft, in dem sie in die Tourismusbranche gewechselt sind. Jetzt droht ihnen ein nächstes Mal der Verlust einer beruflichen Perspektive.

Wie ist denn der aktuelle Stand des Vorhabens, in der Region Zehdenick-Templin-Gransee Erdgas fördern zu wollen?

Riesenberg: Die Jasper Resources, die im Juli 2016 mit der Jasper Resources GmbH eine Tochtergesellschaft in Zehdenick gegründet hat, will im Gebiet Zehdenick-Nord nach Erdgas bohren. Aus diesem Grund wurden in der Vergangenheit seismografische Messungen durchgeführt, die Aufschluss über die tatsächliche Größe des Gasfeldes geben sollen. Das war im Februar vorigen Jahres. Da fuhren zwei Wochen lang sogenannte Vibrationstrucks durch die Region und haben die Erde beben lassen.

Aber für diese Untersuchungen bedarf es ja einer Genehmigung.

Riesenberg: Die deutsche Niederlassung der niederländischen Jasper Resources in Zehdenick hat vom Landesbergamt Brandenburg am 9. November 2015 zunächst die Erlaubnis erhalten, nach Erdgas zu suchen. Noch hat sie aber keine Erlaubnis, auch Erdgas zu fördern. Das gilt es aus unserer Sicht auch dringend zu verhindern. Die Erlaubnis gilt übrigens für die Dauer von fünf Jahren, läuft also in Kürze aus.

Wie sind denn die seismografischen Messungen ausgefallen?

Riesenberg: Bislang sind noch keine Ergebnisse präsentiert worden. Offensichtlich lässt sich die Jasper Resources bis zum Auslaufen der fünfjährigen Genehmigung Zeit. Ein Termin zur Präsentation ist jedenfalls mehrfach verschoben worden. Wir erwarten auch kaum andere Erkenntnisse, als jene, die uns aus der Vergangenheit heraus bereits bekannt sind.

Von welchen Erkenntnissen sprechen Sie dabei?

Riesenberg: Zu DDR-Zeiten ist in der Region um Zehdenick herum bereits nach Erdgas gefahndet worden. Und es wurden auch Vorkommen entdeckt. Jedoch wurde schon damals, also in den 1970er-Jahren eingeschätzt, dass es wirtschaftlich nicht vertretbar sei, dieses zu fördern. Die Mengen waren erstens zu gering und zweitens von viel zu schlechter Qualität. Wir denken aber, dass es diese Untersuchungen waren, die Anlass für das Interesse der beiden Dänen an der Region waren. Aber warum sollten die Erkundungen heute zu anderen Ergebnissen führen als damals? Es gibt zwar keine offiziellen Aussagen, aber uns liegen Informationen vor, dass die Untersuchungen der Jasper Ressources zu ähnlichen Ergebnissen geführt hat, wie zu DDR-Zeiten.

Wenn das so ist, warum sollte dann ein Unternehmen Interesse haben, überhaupt Probebohrungen durchzuführen, geschweige denn irgendwann dieses schlechte Erdgas zu fördern?

Riesenberg: Das fragen wir uns auch. Es entsteht zwangsläufig der Verdacht, das es gar nicht vorrangig um die Förderung von Erdgas geht, zumal eine Probebohrung mindestens 20 Millionen Euro kosten würde. Wer investiert eine solche Summe, wenn er sich nicht sicher ist, dass er dieses Geld wieder herausbekommt und einen Gewinn noch dazu? Bis heute ist uns unklar, wer dieses ganzes Vorhaben überhaupt finanziert. Wer sind die Investoren, die Geld für ein solches Projekt ausgeben? Aber wir wollen auf der anderen Seite auch nicht spekulieren und Behauptungen aufstellen, die wir nicht beweisen können. Wir wollen einfach nur schlichtweg verhindern, dass hier sinnlos in die Natur eingegriffen wird.

Wie geht es nun weiter? Die fünfjährige Aufsuchungsgenehmigung läuft ja in Kürze aus.

Riesenberg: Es ist nach unserem Wissen Ende Juni dieses Jahres von der Jasper Resources ein Antrag beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) Brandenburg in Cottbus auf Verlängerung der zum 9. November dieses Jahres auslaufenden Aufsuchungserlaubnis für das Feld Zehdenick-Nord gestellt worden. Die Antwort von der Behörde steht aber wohl noch aus. Zumindest ist bislang keine Entscheidung veröffentlich worden. Eine dreijährige Verlängerung liegt aber wohl im Bereich des Möglichen.

Haben Sie denn mal beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg nachgefragt, wie der Stand ist?

Riesenberg: Uns wurde mitgeteilt, dass Jasper Resources tatsächlich bereits Ende Juni einen Antrag gestellt hat, auch weiterhin nach Erdgas suchen zu dürfen.

Und sollte es diese Verlängerung geben? Was dann?

Riesenberg: Dann müsste Jasper Resources irgendwann Probebohrungen beantragen. Dazu müsste das Unternehmen dann aber auch einen Betriebsplan vorlegen, aus dem solche Dinge hervorgehen, wie: Wer bohrt wo und warum? Nach geltendem Bergrecht müsste das Unternehmen zugleich belegen, dass die benötigten Gelder für eine Probebohrung bereitliegen. Dem Bergbauamt müssten also zum Beispiel Kreditzusagen, Bankbürgschaften oder Bilanzen ausgehändigt werden, die glaubhaft machen, dass das Unternehmen überhaupt 20 Millionen Euro hat. Zudem müssten finanzielle Mittel vorhanden sein, um einen sicheren Verschluss des Bohrlochs zu garantieren und das Gelände anschließend wieder nutzbar zu machen. Und die Öffentlichkeit hat auch noch ein Wörtchen mitzureden.

In welcher Form?

Riesenberg: Im Zuge eines Antrages auf Probebohrungen müssten die Träger öffentlicher Belange einbezogen werden, also auch die Naturschutzbehörden. Und die, sowie auch die betroffenen Kommunen Zehdenick, Templin und Gransee haben sich in der Vergangenheit ja bereits eindeutig gegen die Gasförderung ausgesprochen. Und auch auf Kreisebene liegen von den Landkreisen Oberhavel und Uckermark Beschlüsse zur Ablehnung der Förderung von Erdgas vor. Allerdings muss sich das Landesbergamt nicht an diese geballte Ablehnung halten, denn in diesem Fall gilt das Bundesberggesetz.

Wie sind Ihre Erwartungen an die Landesbehörden?

Riesenberg: Alle aktiven Mitglieder der Bürgerinitiative und die vielen Unterstützer erwarten vom Landesbergamt und natürlich auch vom Wirtschaftsministerium in Potsdam, dass der Verlängerungsantrag ganz genau geprüft und daraufhin abgeklopft wird, ob alle Anforderungen des Berggesetzes beachtet werden. Mit anderen Worten: Wir erwarten eine gesetzeskonforme Entscheidung.

Und wie geht es für die Bürgerinitiative weiter?

Riesenberg: Wir werden auch weiterhin alles tun, um das Bohren nach Erdgas in der Region zu verhindern. Und sollte es eine dreijährige Verlängerung der Aufsuchungserlaubnis geben, werden wir rechtlich dagegen vorgehen. Wir geben nicht auf.

Von Bert Wittke