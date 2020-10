Oberkrämer

Danilo Fischbach fuhr am Freitag zu einer Delegiertenversammlung der für Kindertagesstätten zuständigen Bundeselternvertretung (BEVKI) nach Hessen – seine letzte Reise als Bundeselternsprecher, wie er sagt. Der 37-jährige Familienvater aus Schwante fungiert seit September 2016 als einer der fünf BEVKI-Sprecher. Nach vier Jahren und zwei Amtszeiten hat er sich entschlossen, zur turnusmäßigen Neuwahl nicht noch einmal anzutreten. Er bleibt jedoch Landeselternsprecher sowie Vertreter des Landes in der Bundesdelegiertenversammlung. „Noch ist also meine Reise nicht beendet“, sagt er. „Ich trete auf Bundesebene nur in die zweite Reihe zurück.“ Als Delegierter in der Bundeselternvertretung werde er „weiterhin versuchen, die Interessen der Elternschaft unseres Bundeslandes zu vertreten und nach Möglichkeit unsere neuen Bundeselternsprecherinnen zu unterstützen“. Leider habe sich kein Kandidat aus Brandenburg gefunden. „Ich bin davon überzeugt, dass wir Eltern eine Stimme auf Bundesebene benötigen, um etwas im Sinne unserer Kinder und Eltern zu verändern“, sagt er.

„Spannende Jahre“, aber wenig Zeit für die Tochter

„Es waren vier spannende und aufregende Jahre“, bilanziert Fischbach. Sie hätten jedoch auch viel Lebenszeit gekostet, welche er als Vater einer bald siebenjährigen Tochter auch gern mit der Familie verbracht hätte. „Freizeit ist und war in meinen Leben eher eine Mangelerscheinung“, sagt er. Und ein zweites Kind sei unterwegs.

Anzeige

In Brandenburg gebe es in den nächsten Jahren viele Herausforderungen, so Fischbach. Seit 2019 gäbe es neue Kreiselternbeiräte, welche angeleitet und gefestigt werden müssten. „Und wir bekommen ein neues Kitagesetz, welches unsere Aufmerksamkeit braucht.“ Ziel auf Bundesebene bleibe ein Qualitätsgesetz, die Beitragsfreiheit sowie die Verankerung der Bundeselternvertretung im Sozialgesetzbuch (SGB IIX). Außerdem müsse es auf Bundes- und Landesebene eine strukturelle Förderung geben, etwa durch Geschäftsstellen mit Personalressourcen. Für die ehrenamtlich tätigen Eltern wären auch Freistellungen hilfreich, beispielsweise für Anhörungen in Gesetzgebungsverfahren. Als Erfolg wertet Danilo Fischbach das Gute-KiTa-Gesetz: Das sei „ein Anfang“, dass der Bund sich an den Kosten für Bildung und Qualität beteiligt.

Von Helge Treichel