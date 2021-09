Oberhavel/Havelland

MAZ-Frage 3: Sind Sie für das Vorziehen des geplanten Ausstiegs aus der Kohleverstromung im Jahr 2038? Wenn ja – warum, wenn nein - warum nicht?

Ralf Tiedemann (FDP)

Ralf Tiedemann Quelle: Enrico Kugler

Vor 2038 sollte Deutschland nicht aus der Kohleverstromung aussteigen. Und wir müssen darauf achten, die Menschen in den direkt betroffenen Regionen dabei auch mitzunehmen und nicht abzuhängen. Hier in Brandenburg betrifft das besonders die Lausitz und die Braunkohleförderung. Der Bedarf an elektrischer Energie steigt ständig, gerade auch im Hinblick auf neue Technologien. Und man weiß nicht genau, ob die regenerativen Energien mit dieser Entwicklung Schritt halten können und genug Strom liefern, um diesen steigenden Bedarf auch wirklich zu decken.

Stefanie Gebauer (Freie Wähler)

Stefanie Gebauer Quelle: Robert Tiesler

Die Verbrennung von Kohle stößt am meisten CO2 aus. Jedes Gramm CO2 ist ein Gramm zu viel. Der Klimawandel, der menschengemachte Klimawandel ist jetzt schon da, Wetterextreme nehmen zu und werden immer mehr. Man muss den Zeitpunkt definitiv nach vorne setzen. Windkraftanlagen alleine sind aber auch nicht die Lösung, weil globale Studien haben gezeigt, dass Windkraftanlagen einen ähnlichen Effekt haben wie eine Verdoppelung von CO2. Photovoltaik sollte die Lösung sein an dieser Stelle.

Thomas Ney (Piraten)

Thomas Ney Quelle: Björn Bethe

Ich glaube, dass Kohle schon vor 2038 unrentabel werden wird, das heißt, egal was wir uns da für eine Jahreszahl hinschreiben, wirtschaftliche Interessen werden dominieren. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, die Regionen, die davon betroffen sein werden – da denke ich zuallererst an die Lausitz, die noch sehr stark von der Kohle abhängt – schon jetzt auf dem Strukturwandel zu begleiten und diesen zu forcieren, aber eben auch Angebote zu schaffen, dass da nicht eine Lücke gerissen wird, die die Menschen dort schwer trifft. Außerdem müssen wir jetzt schon Programme auflegen, die es ermöglichen, lokal Energie zu erzeugen.

Ariane Fäscher (SPD)

Ariane Fäscher Quelle: Enrico Kugler

Wir müssen den Menschen in den Kohlerevieren, in der Lausitz eine sichere Lebensperspektive anbieten. Je eher uns der Strukturwandel für neue Arbeitsplätze und für grüne Stromerzeugung gelingt, um uns aus der Kohle verabschieden zu können, desto besser. Jeder Tag früher ist ein Gewinn, aber die Menschen müssen sich auf die Politik verlassen können.

Anke Domscheit-Berg (Die Linke)

Anke Domscheit-Berg Quelle: DIE LINKE. Brandenburg

Wir wollen den Ausstieg aus der Kohleverstromung schon bis 2030. Die große Mehrheit der Wissenschaftler ist sich einig, dass 2038 zu spät ist. Und wir glauben auch fest daran, dass der Ausstieg schneller möglich ist. Wenn ein Kompromiss, wie es der Ausstieg 2038 sein soll, nicht zukunftsfähig ist, taugt er nicht zum Kompromiss und muss unbedingt korrigiert werden. Außerdem sind wir dafür, die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke sofort abzuschalten. Wir möchten 40 Milliarden Euro für einen Transformationsfonds, um einen sozial-ökologischen Umbau der Kohleregionen (Infrastruktur, Um- und Ausbildung usw.) realisieren zu können.

Sven Lingreen (dieBasis)

Sven Lingreen Quelle: Andreas Kaatz

Die Frage kann man so einfach gar nicht beantworten. Man müsste sich erstmal hinsetzen und gucken, dass wir bis dahin eine stabile Stromversorgung haben. Es nützt doch nichts, ein fixes Datum durchzuziehen und zu sagen, wir müssen unbedingt bis zu dem Termin aus der Kohle aussteigen, wenn wir keine stabile Alternative haben. Denn wenn man gleichzeitig noch aus der Kernenergie ausgestiegen ist und jetzt nur noch auf regenerative Energien setzt, die unsere Energiesicherheit überhaupt nicht mehr fortlaufend gewährleisten können – auch im Hinblick auf den Ausbau der Elektromobilität –, dann muss man sich zusammen setzen und entsprechende Lösungen suchen.

Uwe Feiler (CDU)

Uwe Feiler Quelle: Sebastian Morgner

Der angesprochene Kohle-Kompromiss ist ein lang ausgehandelter Kompromiss, der letztes Jahr gerade erst beschlossen wurde. Da saßen alle Vertreter aus Wirtschaft und Umweltverbänden mit am Tisch und haben diesen Kompromiss wissenschaftlich begleitet ausgehandelt. Wollen wir jetzt ein Jahr später sagen, wir schmeißen alles über den Haufen, nehmen die Menschen, die davon betroffen sind in der Lausitz nicht mit und gefährden den Strukturwandel? Wenn es nachher schneller geht als 2038 bin ich dabei, aber wir müssen die Menschen dabei mitnehmen und nicht vor 2038 einfach festlegen, wir machen das schon 2030 oder so. Auf gar keinen Fall.

Ulrich Storm (AfD)

Ulrich Storm Quelle: Nadine Bieneck

Für mich ist völlig klar, dass eine Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien nicht bis 2030 geschehen kann und auch nicht bis 2038. Es wird noch viel länger dauern, dass wir einen großen Teil unserer Energie mit Kohle erzeugen. Es kann sogar sein, dass wir auch die Atomkraft noch eine gewisse Zeit als Brückentechnologie brauchen. Beide, sowohl Atom- wie Kohlestromerzeugung, haben natürlich ihre Risiken. Das hängt jetzt vom technischen Fortschritt ab, welche von diesen beiden Energieformen wir längere Zeit dann auch einsetzen.

Nathanael Uhlig (ÖDP)

Nathanael Uhlig Quelle: Enrico Kugler

In unserem Programm wird sich sogar ein Kohleausstieg vor 2030 gewünscht. Inwiefern das machbar ist und was da möglich ist, dazu kann ich keine Aussage treffen.

Anne Schumacher (B90/Die Grünen)

Anne Schumacher Quelle: Robert Roeske

Mit dem Kohleabbau produzieren wir so viel CO2-Emission, das reicht dann nicht, bis 2038 auszusteigen. Wir wollen 2030 aus dem Kohleabbau aussteigen. Wir haben dann noch neun Jahre, um alles umzustellen auf erneuerbare Energien, um noch alle anderen Maßnahmen für Klimaneutralität zu erreichen. Also innovative Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und jeder soll sich das entsprechend leisten können. 2030 muss der Kohleausstieg sein. Wenn wir 2040 wirklich Klimaneutralität herstellen wollen, dann reicht der Ausstieg 2038 nicht.

Rick Grothe (Die Partei)

Rick Grothe Quelle: Enrico Kugler

Wir zahlen ja schon die EU-Umlagen und für den Sprit einen Haufen Kohle. Und wo ist die eigentlich hin? Reicht die immer noch nicht, um den Kohleausstieg zu finanzieren und all diese kostbaren Jobs zu retten, beziehungsweise um die Menschen in diesen Job zu retten?

