Oberhavel/Havelland

Morgen wird gewählt. Im Wahlkreis 58 wollen elf Kandidatinnen und Kandidaten in den Bundestag. Wer löst das Ticket am Ende dorthin? Sie, liebe Leser, haben es in der Hand. Beim MAZ-Wahlforum mit den Direktkandidatinnen und Kandidaten in Marwitz standen alle Gäste Rede und Antwort. Fünf Fragen, fünf Antworten – in dieser Woche haben wir auf dieser Sonderseite darüber berichtet. Uwe Feiler (CDU), Ulrich Storm (AfD), Ariane Fäscher (SPD), Anke Domscheit-Berg (Linke), Ralf Tiedemann (FDP), Anne Schumacher (B90/Grüne), Rick Grothe (Die Partei), Stefanie Gebauer (Freie Wähler), Nathanael Uhlig (ÖDP), Sven Lingreen (dieBasis) und Thomas Ney (Piraten) gehen an den Start.

Frage 6: Soll Ihrer Meinung nach der Bund zukünftig mehr Zuständigkeit in der Schulpolitik erhalten? Wenn ja – warum, wenn nein - warum nicht?

Alle Fragen und Antworten der Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie auf der Homepage der MAZ unter maz-online.de

Ralf Tiedemann (FDP)

Ralf Tiedemann Quelle: Enrico Kugler

Wir brauchen mehr Bund in der Schulpolitik. Der Föderalismus muss dringend reformiert werden und es braucht gleichwertige Zugänge zu Bildung von Bremen bis Bayern. Und vor allem müssen die Schulen unabhängig von ihrem Standort auch über eine gleichwertige Ausstattung verfügen. Als Lehrer halte ich es zudem für besonders wichtig, dass wir ein gleichwertiges Abitur im ganzen Land haben. Und zwar von Bremen bis Bayern.

Stefanie Gebauer (Freie Wähler)

Stefanie Gebauer Quelle: Robert Tiesler

Ich bin definitiv dafür, dass der Bund mehr Zuständigkeit erhält. Es muss eine Vereinheitlichung des Schulsystems erfolgen. Das Bildungsniveau sollte sich angleichen. Natürlich muss der Bund an dieser Stelle auch viel-viel mehr Geld in das Bildungssystem investieren, als das bisher der Fall ist.

Thomas Ney (Piraten)

Thomas Ney Quelle: Björn Bethe

Die Qualität eines Bildungsabschlusses darf nicht davon abhängen, wie viel Geld die Eltern haben, aber auch nicht davon, wie viel Geld das Bundesland hat. Wir brauchen also die Möglichkeit, dass sich der Bund an der Finanzierung der Bildungspolitik in den Ländern beteiligen kann. Das heißt nicht, dass ich den Bildungsföderalismus insgesamt auflösen möchte, aber eine Finanzierung des Bundes muss möglich sein. Und es muss natürlich eine bundesweite Vergleichbarkeit von Abschlüssen gewährleistet sein. Ich selber bin ja noch Lehrer in einem ärmeren Bundesland, in Berlin, und sehe die Folgen einer nicht finanzstarken Kommune jeden Tag, wenn ich in meine Schule gehe.

Ariane Fäscher (SPD)

Ariane Fäscher Quelle: Enrico Kugler

Der Föderalismus ist ein hohes Gut, damit keine Staatsideologie indoktrinierend durchgesetzt werden kann. Doch ein Wechsel der Schule zwischen Bundesländern ist derzeit schwer und die gleichwertige Anerkennung von Abschlüssen ist auch nicht gegeben. Das finde ich falsch. Ich plädiere für eine talentorientierte Bildung, die nicht möglichst viele zum Abitur, sondern möglichst viele in einen Beruf bringt, der ihnen liegt und in dem sie erfolgreich und begeistert arbeiten. Mit dem Bleistift können wir letztlich keine Wasserleitung reparieren.

Anke Domscheit-Berg (Die Linke)

Anke Domscheit-Berg Quelle: DIE LINKE. Brandenburg

Die Linke sagt, dass Bildung eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern werden sollte. Aber dazu ist eine Änderung des Grundgesetzes notwendig. Wir wollen eine kostenfreie Bildung von der Kita bis hin zum Master/Meister. Bildung darf nichts kosten. Damit sind nicht nur die Entgelte für die Bildung gemeint, sondern auch eine Lehrmittelfreiheit, zum Beispiel für die Anschaffung von Büchern und Laptops. Digitale Bildung muss obligatorisch in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften sein. Und schließlich treten wir für einen möglichst schnellen kostenfreien ÖPNV sowohl für Schüler und Auszubildende als auch für Studenten ein.

Sven Lingreen (dieBasis)

Sven Lingreen Quelle: Andreas Kaatz

Wir reden immer über Finanzierung. Aber wie sollen die Kinder in der Schule lernen? Genau das sollte man mehr in den Fokus nehmen. Und man sollte auch den Menschen vor Ort die Möglichkeit geben, eigene freie Schulformen zu bilden, die bestimmte Kriterien erfüllen, aber trotzdem frei genug sind, die entsprechenden Schüler aufzunehmen und die bestimmten Bedürfnisse der Eltern zu erfüllen.

Uwe Feiler (CDU)

Uwe Feiler Quelle: Sebastian Morgner

Die Frage ist gut. Mehr Zuständigkeit für den Bund kann man sich wünschen, wird aber nicht passieren, weil die Länder ihre Kompetenz beziehungsweise ihre Bildungshoheit nicht abgeben werden. Dafür bräuchten wir Grundgesetzänderungen und die sehe ich mit den Ländern nicht. Was wir benötigen ist eine Einheitlichkeit auf alle Fälle. Aber es ist auch eine Frage des Systems, wenn man sich Sachsen anschaut, sich Bayern anschaut, vollkommen unterschiedliche Schulsysteme. Es kommt drauf an, dass die Kinder eine Sicherheit haben, dass nicht ständig wieder etwas Neues kommt. Aber die Frage wird sich nicht stellen.

Ulrich Storm (AfD)

Ulrich Storm Quelle: Nadine Bieneck

Ich finde, dass der Bund in gewissen Grundzügen das Bildungssystem schon vereinheitlichen sollte, also wenn es zum Beispiel um die Struktur der Schulausbildung geht. Aber die Ausgestaltungen in den einzelnen Ländern sehr ich auch als einen Vorteil in unserem Bildungswesen, weil regional die Schulbehörden viel besser entscheiden können, was für unsere Schüler oder auch Eltern das bessere System ist, wie ich unsere Kinder erziehe, mit welchen regionalen Werten die Kinder vertraut gemacht werden – und das kann eine zentrale Bildungspolitik nicht leisten.

Nathanael Uhlig (ÖDP)

Nathanael Uhlig Quelle: Enrico Kugler

Einheitliche Bildungsziele halte ich für wichtig. Ob dies durch Abgabe von Kompetenzen an den Bund passiert oder die Länder es schaffen, sich zu einigen, ist an der Stelle relativ egal. Ein einheitlicher Rahmenlehrplan wäre durchaus wünschenswert.

Anne Schumacher (B90/Die Grünen)

Anne Schumacher Quelle: Robert Roeske

Also wir wollen den Föderalismus beibehalten, auch ich persönlich möchte den nicht auflösen. Was wir aber machen möchten ist, einen Bildungsgipfel einberufen. Alle Länder sollen an einen Tisch, um über Bildungs- und Qualitätsziele nachzudenken. Mir schwebt das Modell vom „Gute-Kita“-Gesetz vor. Der Bund hat mit den Ländern Verträge verabredet. Er hat sich auf einen Instrumentenkasten von zehn verschiedenen Instrumenten geeinigt. Jedes Land konnte sich seine Instrumente aussuchen, um die gemeinsam verabredeten Ziele zu erreichen.

Rick Grothe (Die Partei)

Rick Grothe Quelle: Enrico Kugler

Bringt denn eine Aufteilung der Kompetenzen über die Bildung auf die einzelnen Länder etwas? Hat das irgendeinen Vorteil? Ansonsten stellt sich die Frage, ob man das abschaffen kann oder abschaffen sollte. Wir, von Die Partei, sagen, dass wir die 53 Milliarden Euro, die jedes Jahr in diese doch sehr kaputte Bundeswehr gesteckt werden, statt in die Stahlhelme doch lieber in die Köpfe der Kinder stecken sollten. Dann müsste das Problem bald erledigt sein.

