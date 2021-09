Oberhavel/Havelland

Am Sonntag wird gewählt. Im Wahlkreis 58 wollen elf Kandidatinnen und Kandidaten in den Bundestag. Wer löst das Ticket am Ende dorthin? Sie, liebe Leser, haben es in der Hand. Beim MAZ-Wahlforum am vergangenen Montag in Marwitz standen alle Gäste Rede und Antwort.

Fünf Fragen, fünf Antworten – bis Sonnabend werden wir auf dieser Sonderseite darüber berichten. Uwe Feiler (CDU), Ulrich Storm (AfD), Ariane Fäscher (SPD), Anke Domscheit-Berg (Linke), Ralf Tiedemann (FDP), Anne Schumacher (B90/Grüne), Rick Grothe (Die Partei), Stefanie Gebauer (Freie Wähler), Nathanael Uhlig (ÖDP), Sven Lingreen (dieBasis) und Thomas Ney (Piraten) gehen an den Start.

MAZ-Frage 2: Die Menschen auch in der Region müssen dazu bewegt werden, weniger Auto zu fahren, um die Umwelt zu schützen – wie kann man dieses Ziel am Ende auch erreichen?

Die Antworten aller elf Kandidaten finden Sie auf dieser Seite zusammengefasst.

Ralf Tiedemann (FDP)

Ralf Tiedemann Quelle: Enrico Kugler

Um im Bereich Verkehr und Klima voran zu kommen, müssen wir für große Park&Ride-Parkplätze an den Knotenpunkten des öffentlichen Personennahverkehrs sorgen. Hier gibt es einen deutlich spürbaren Investitionsstau. Natürlich sollte dann die Taktung von Bussen und Bahnen erhöht und die Routen ausgebaut werden. Dann wird diese Art der Mobilität auch attraktiv für die Menschen sein und es wird viel mehr von ihnen zum Umsteigen in den ÖPNV bewegen als bisher.

Stefanie Gebauer (Freie Wähler)

Stefanie Gebauer Quelle: Robert Tiesler

Der Anreiz zum Umsteigen auf den ÖPNV ist ja einmal die Zeitersparnis für die Menschen und zum anderen auch die Geldersparnis. Es kann nicht sein, dass wir doppelt so lange brauchen, um aktuell zum Beispiel von Kremmen nach Potsdam zu kommen, als wenn ich mit dem Auto fahre. Als Mitglied der Bürgerinitiative „Mehr Bahn für Brandenburg“ setzt man sich natürlich ein für die Reaktivierung von Strecken. Wir brauchen eine höhere Taktung für die Bahn, wir brauchen natürlich auch mehr Busse auf den Straßen, denn die dürfen wir an der Stelle nicht vergessen. Aber auch das Auto muss natürlich auch individuell verfügbar sein.

Thomas Ney (Piraten)

Thomas Ney Quelle: Björn Bethe

Ja natürlich brauchen wir einen Ausbau des ÖPNV, wir müssen die Linien reaktivieren und insbesondere die Mittelzentren wieder miteinander verbinden. Wir müssen aber auch den ÖPNV attraktiver machen durch einen fahrscheinfreien ÖPNV. Ich kann einfach einsteigen, muss nicht erst ein Ticket ziehen, sondern komme sofort von A nach B. Wir müssen Verkehrsträger vernetzen und wir müssen neue Wege gehen und zum Beispiel die smarte und dynamische Routenführung bei ÖPNV-Linien anbieten, um bedarfsgerecht unterwegs zu sein. Die Bahnstrecke Oranienburg – Kremmen kann nicht so leicht reaktiviert werden, da ist ein Radweg geplant der demnächst eröffnet.

Ariane Fäscher (SPD)

Ariane Fäscher Quelle: Enrico Kugler

Das ist im Grunde eine konkrete Maßnahme: Den ÖPNV so attraktiv und preiswert machen, dass der Umstieg freiwillig erfolgt. Zuerst das Angebot zu schaffen, ist ein Paradigmenwechsel. Bisher musste zuerst der Bedarf auf einer Linie nachgewiesen werden. Beim Bus können wir da schneller sein als bei der Bahn. Für den Radverkehr ist der Lückenschluss an (Schnell-)Wegen auf den Haupt- und Direktverbindungen vorrangig.

Anke Domscheit-Berg (Die Linke)

Anke Domscheit-Berg Quelle: DIE LINKE. Brandenburg

Seit 1990 sind im ländlichen Raum in Brandenburg rund 500 Kilometer Bahnstrecke stillgelegt worden. Da sollten Linien unbedingt wiederbelebt werden, etwa von Kremmen nach Oranienburg beziehungsweise Schmachtenhagen. Um Leute zum Umsteigen vom Auto auf den ÖPNV zu bewegen, braucht es verlässliche Angebote. Wir möchten eine Mobilitätsgarantie für den ländlichen Raum und sind diesbezüglich für einen Stundentakt in der Zeit von 6 bis 22 Uhr. Außerdem möchten wir für die Leute möglichst schnell ein Jahresticket zum Preis für 365 Euro im Jahr, perspektivisch treten wir für eine kostenfreie Nutzung des ÖPNV ein.

Sven Lingreen (dieBasis)

Sven Lingreen Quelle: Andreas Kaatz

An der Stelle, denke ich, ist es wichtig, dass man wirklich mal die Bürger fragt, was diese möchten. Nicht, dass wir immer sagen: Wir machen dies oder machen jenes, sondern wir müssen den Bürger ranholen und fragen: Lieber Bürger, wie wollt ihr von A nach B kommen? Wollt ihr mit eurem Auto fahren oder braucht ihr Busse – Rufbusse, Bürgerbusse? Was wollt ihr? Das ist, denke ich, ein viel wichtigerer Ansatz und dann kommt man auch zu einer guten Entscheidung, die in der Region auch gut umsetzbar ist und gelebt wird.

Uwe Feiler (CDU)

Uwe Feiler Quelle: Sebastian Morgner

Zum einen der Ausbau des ÖPNV – das muss schneller gehen. Wir brauchen Planungsbeschleunigung, damit man Bahnstrecken schneller ausbauen kann. Beispielsweise die Lehrter Bahn kann nicht erst 2034 fertig werden. Damit wir dann auch eine bessere Taktung auf den Strecken haben. Wir müssen den ÖPNV attraktiver machen. Wir brauchen Park and Ride, ein ganz wichtiges Thema und wenn wir uns über die ersten Meter von zu Hause aus unterhalten, brauchen wir vor allem im ländlichen Raum auch den Individualverkehr, weil nicht überall das Fahrrad nutzbar ist, weil es zu weit ist.

Ulrich Storm (AfD)

Ulrich Storm Quelle: Nadine Bieneck

Sie haben die Frage so gestellt, als ob es selbstverständlich ist, dass wir den Transport, die Mobilität in die Richtung des ÖPNV lenken müssten. Das möchte ich aber hier in Frage stellen. Das ist nicht überall so, das mag in den Großstädten so sein, dass wir mehr ÖPNV brauchen da der Platz zu gering ist, aber im ländlichen Raum nicht. Da ist die private Mobilität wichtiger und die muss eben auch zum Zug kommen.

Nathanael Uhlig (ÖDP)

Nathanael Uhlig Quelle: Enrico Kugler

Der öffentliche Personennahverkehr sollte kostenlos sein. Aber auch gute ebene Radwege sind wichtig, um die Bürger zu motivieren, aufs Fahrrad umzusteigen. Eine weitere Möglichkeit ist auch die Förderung von Carsharing, insbesondere auch städtisches Carsharing.

Anne Schumacher (B90/Die Grünen)

Anne Schumacher Quelle: Robert Roeske

Es wurde ja schon gesagt, dass wir auf jeden Fall emissionsfreie Fahrzeuge haben wollen. Wir möchten natürlich auch einen Bus-, Bahn- und Fahrradausbau. Aber das Auto muss man weiterhin mitdenken. Stillgelegte Bahntrassen sollen wieder reaktiviert werden. Busse sollten kreisübergreifend eingerichtet werden, so wären etwa Expressbusse denkbar. Oranienburg – Wandlitz ist sicherlich eine sehr beliebte Strecke, das würden wir gern einführen. Zudem sollten die Tarife vereinheitlicht werden. Deutschland soll ein Fahrradland werden, dazu benötigt es aber mehr sichere Radwegen zwischen den Orten.

Rick Grothe (Die Partei)

Rick Grothe Quelle: Enrico Kugler

Am besten Busse in SUVs umbauen. SUV-Busse machen es auf jeden Fall attraktiver für alle. Ansonsten, mit Verboten wird ja immer gern gespielt, also vielleicht eine digitale Sperre bei 80 km/h einbauen, in allen Autos. Da vergeht doch ganz vielen die Freude am Autofahren. Und noch eine etwas ernst gemeinte Sache: Vielleicht fangen wir einfach mal an, gute Alternativen nicht auszubremsen, wie zum Beispiel die Speed-Pedelecs oder Motorroller mit 45 km/h.

Von MAZonline