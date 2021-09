Bundestagswahl 2021, Wahlkreis 58: FDP-Kandidat Ralf Tiedemann hat Bildung, Sport und Infrastruktur im Blick

Oberhavel

Ralf Tiedemann hat Sport und Kunst studiert. Bevor er aber in Velten Oberschullehrer für diese beiden Fächer wurde, hat er in ganz anderen Berufen gearbeitet. „Ich hatte einen Zick-Zack-Lebenslauf und habe viel ausprobiert“, sagt er. Seine erste Station war eine Agentur für Kinderprogramme, in der er für den WDR und den SWR Live-Shows mit der Tigerente und der Maus („Sendung mit der Maus“) auf die Bühne brachte. „Ich wollte immer in den Sportbereich und habe dann eine Qualifikation über den damaligen Deutschen Sportbund gemacht“, sagt er. Auch hier habe er Veranstaltungen organisiert, zum Beispiel Deutsche Meisterschaften im Hockey. „Das hat mir große Freude gemacht, aber ich kam nicht so richtig weiter.“ Er habe extrem viel gearbeitet, aber die Privatkontakte seien gegen null gegangen.

Zweites Staatsexamen parallel zum Job

Daraufhin wechselte Tiedemann ins Marketing und machte unter anderem Wahlkampf im Team von Gerhard Schröder. Seine eigene politische Haltung wurde jedoch familiär geprägt – durch die über 40-jährige FDP-Mitgliedschaft seines Vaters. Nachdem der 11. September seine Branche erschüttert hatte, wechselte Tiedemann erneut und erfüllte sich einen Traum: „Ich habe mich selbstständig gemacht, bin nach Berlin gegangen und habe Konzerte produziert für RTL und den MDR. Da waren auch tolle Künstler wie „Die Prinzen“ dabei. Und dann sei die Elbe-Flut gekommen. Sehr viele Konzerte seien abgesagt worden. Seine Frau habe dann 2009 auf ein regelmäßiges Einkommen gedrungen. Innerhalb von wenigen Wochen habe er seine Stelle angetreten und zwischen 2011 und 2013 parallel zum Job sein zweites Staatsexamen gemacht.

Lehrer – „Das ist ein toller Job“

Den Schritt in den Schuldienst habe er nie bereut: „Das ist ein toller Job“, sagt Tiedemann im Brustton der Überzeugung. Und auch die vergleichsweise kleine Schule mit ihren gut 300 Schülern gefalle ihm sehr. „Das ist großartig und auch die Altersgruppe gefällt mir sehr“, so der Bundestagskandidat.

Nach dem Parteieintritt 2017 ging es schnell

Seine politische Karriere begann 2017, nachdem seine im Bundestag tätige Frau ihn auf eine Wahlparty ins Hans-Dietrich-Genscher-Haus mitgenommen habe. Noch am selben Abend habe er digital seinen FDP-Mitgliedsantrag ausgefüllt. „Und dann ging es ziemlich schnell“, sagt Tiedemann. Ein Jahr später sei er bereits im Ortsverband Mühlenbecker Land tätig und verantwortlich gewesen. Im Vorstand des Kreisverbandes sei er seit Jahresbeginn als Beisitzer tätig. Für die Kreistagsfraktion FDP/Piraten übe er die Funktion des Fraktionsgeschäftsführers aus. „Wenn man das so vorgelebt bekommt, dann geht das recht schnell“, sagt er mit Blick auf seinen Vater. „Man will ja, dass die Dinge weitergehen und sich was bewegt“, sagt der 56-Jährige. „Und wenn man daran mitwirken kann, ist das toll.“

Chance auf die beste Bildung

Seine wichtigsten politischen Ziele sieht Ralf Tiedemann auf jenen Gebieten, in denen er von Hause aus die größte Expertise mitbringt: Bildung, Sport und Digitalisierung. Aktuell absolviere er eine Fortbildung zum Experten für die digitale Wende in Schule und Unterricht. „Besonders in der aktuellen Corona-Krise wird spürbar, dass wir den digitalen Wandel in den Schulen besser gestalten müssen, damit jedes Kind die Chance auf die beste Bildung unabhängig vom Elternhaus bekommt“, sagt Tiedemann. Bessere technische Ausstattung und schnelles Internet für die Schulen seien längst überfällig.

Ehrenamtliches Engagement als besser würdigen

„Durch den Bewegungsmangel, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, produzieren wir die Kranken der Zukunft“, ist Tiedemann überzeugt. Schon jetzt sei absehbar, wie groß die diesbezügliche Aufgabe sein wird, die der Vereinssport in Zukunft zu meistern hat. Die Vereine seien für die kommenden Aufgaben bereit, nicht nur mit durchdachten Hygienekonzepten. Zudem sei es Zeit, ehrenamtliches Engagement in die individuelle Lebensleistung einzubeziehen und zu würdigen.

„Andere Länder sind uns weit voraus“

Zudem müssten die Infrastrukturen im ländlichen Raum sowie die Anbindung der berlinnahen Regionen verbessert werden. „Verkehrsmittel werden genutzt, wenn sie attraktiv sind“, so Tiedemann. Zwischen Wohnung und Arbeit sei er anderthalb Stunden mit den Öffentlichen unterwegs, aber nur 30 Minuten mit dem Auto. Es setze auf den Ausbau von P+R-Möglichkeiten, höhere S-Bahn-Taktungen, bedarfsgerechte Buslinien und bessere Fahrradwege. „Andere europäische Länder sind uns da weit voraus.“

Von Helge Treichel