Bundestagswahl: Ariane Fäscher (SPD) liegt vor Uwe Feiler (CDU) – Zittern bei der Auszählung dauert an

Um 18 Uhr ging nichts mehr am Sonntag, alle Wahllokale waren geschlossen. Die Direktkandidaten für den Wahlkreis 58 waren verteilt im Land auf den Wahlpartys ihrer Parteien unterwegs. Das ZDF vermeldete die ersten Hochrechnungen, demnach lag die SPD mit 26 Prozent knapp vor der CDU mit 24 Prozent.

Dann begann die Auszählung in den Wahllokalen – und das Fiebern der Kandidatinnen und Kandidaten. Auf dem Spargelhof in Kremmen, wo die Christdemokraten ihre Wahlparty hatten, sah Uwe Feiler gar nicht glücklich aus. „Acht Prozent Verlust sind natürlich ein Hammer.“

Es war ein fairer Wahlkampf

Gleichwohl müsse man sehen, dass die CDU in den vergangenen zwei Wochen stark aufgeholt habe. Es sei aber gelungen, Rot-Grün-Rot zu verhindern. Im Wahlkreis müsse man abwarten. „Es wird noch sehr spannend.“ Es könne aber auch sein, dass er über die Liste wieder in den Bundestag komme, selbst wenn er den Wahlkreis nicht gewinnt. In Brandenburg hat er den Listenplatz 2 bei der CDU.

„Der Wahlkampf war fair geführt. Auch von den anderen Kandidaten. Ich habe viel Zuspruch erfahren“, so Feiler. Die vergangenen acht Wochen seien dennoch anstrengend gewesen.

SPD-Kandidatin Ariane Fäscher verfolgte die Auszählung auf der Wahlparty im Landgasthaus „Weisser Hirsch“ in Borgsdorf. „Bis jetzt sieht es richtig gut aus, aber ich möchte noch abwarten bis die Briefwahl-Auszählung beginnt“, erklärte sie gegen 20.15 Uhr. „Ich glaube dass es ein guter Weg nach vorne wäre, vor allem in Sachen Klima, mit den Grünen zusammen arbeiten“, so Fäscher weiter. Sie habe das erste Mal einen Wahlkampf hautnah miterlebt und wieviel die SPD-Mitglieder mit Begeisterung und Kraft für sie und das Programm auf sich genommen hätten. Als Direktkandidatin lag sie zu diesem Zeitpunkt mit 26,0 Prozent im Wahlkreis ganz vorn, CDU-Konkurrent Uwe Feiler kam auf 20,5 Prozent der Stimmen.

Freude bei den Grünen

Mit Spannung erwarteten auch die Bündnisgrünen im Oranienwerk die Prognosen. „Nach dem Wahlkampf ist vor dem Wahlkampf“, erklärte ihre Bundestagskandidatin Anne Schumacher. Man werde sich nun ohne Pause in den Wahlkampf um die Wahl des Landrates kümmern. „Da werde ich mich auch wieder voll reinhängen.“ Bei der ersten eingeblendeten Prognose konnte man förmlich spüren, wie zahlreiche Anwesende die Luft anhielten. Dann die erste Erleichterung: Die ersten Prognosen sehen die Grünen bei 15 Prozent. „Da fällt mir schon ein Stein vom Herzen“, so Anne Schumacher. Der bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Thomas von Gizycki bedankte sich bei Anne Schumacher. „Du warst das Gesicht unseres Wahlkampfes.“ Anne Schumacher bedankte sich im Gegenzug für das entgegengebrachte Vertrauen der Partei. Sie sei an dieser Aufgabe gewachsen. „Die Grünen sind in Oberhavel präsenter geworden. Und ich habe Blut geleckt und bleibe dran.“

Gute Stimmung herrschte bei den liberalen Wahlparty-Gästen von Ralf Tiedemann zu Hause in Schildow. Ein zweistelliges Ergebnis sei grandios, meinte der FDP-Kandidat des Wahlkreises. Für den Wahlausgang im Bund wünscht er sich auf jeden Fall eine Regierungsbeteiligung seiner Partei, am liebsten natürlich mit der CDU/CSU.

Die Spitzenkandidatin der Linken Brandenburgs, Anke Domscheit-Berg, sprach den ersten Hochrechnungen von einem „extrem erschütternden Ergebnis“ für ihre Partei. Das sei gar nicht vereinbar mit den Erfahrungen von der Straße. Vermutlich hätten viele Leute taktisch gewählt und eine Kanzlerstimme abgegeben. Das könne später ein böses Erwachen ergeben. Die Verluste der Linken seien deprimierend. Dennoch rechne sie, die eine unverbesserliche Optimistin sei, ganz fest damit, dass ihre Partei nicht unter die Fünf-Prozent-Grenze rutschen und im Bundestag bleiben werde. Aber man müsse schon zittern und das hätte nie passieren dürfen.

Thomas Ney, der für die Piraten angetreten war und gegen 21 Uhr bei 1,2 Prozent der Erststimmen lag, erklärte: „Dafür, dass wir einen eher durchwachsenen Wahlkampf hatten, sind wir mit dem Ergebnis zufrieden.“ Man habe immer gesagt, alles was am Ende mit einer Eins vor dem Komma ende, sei ein zufriedenstellendes Ergebnis. „Demnach können wir damit gut leben.“

