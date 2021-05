Havelland

Im Rahmen ihres Online-Formats „Havel-Club“ diskutiert die SPD-Direktkandidatin des Wahlkreises 58 für die Bundestagswahl, Ariane Fäscher, am Dienstagabend (1. Juni) mit der Chefin der Staatskanzlei Brandenburg, Kathrin Schneider, zum Thema: „Angebunden oder abgehängt? Regionalentwicklung im Fokus von Bundes- und Landespolitik“.

Wie werden dünn besiedelte, ländliche Regionen zu Wachstumsregionen der Zukunft?

In der 90-minütigen, virtuellen Runde will Fäscher die Probleme dünn besiedelter ländlicher Regionen und deren Weg zu „Wachstumsregionen der Zukunft“ thematisieren. Interessierte Bürger können in der Onlinerunde mitdiskutieren und Fragen loswerden, auch bereits im Vorfeld der Veranstaltung per E-Mail an kontakt@arianefaescher.de.

„In den berlinnahen Kommunen wird der Wohnraum immer teurer und der Autoverkehr immer dichter. Viele Menschen zieht es deshalb weiter ,raus aufs Land’. So könnten die dünn besiedelten ländlichen Regionen zu den Wachstumsregionen der Zukunft werden“, meint Ariane Fäscher. Wie dies gut gelingen könne, darüber will sie mit der Chefin der Staatskanzlei sowie mit Fachleuten und Bürgern im „Havel-Club“ sprechen.

Strategie für regionalen Zusammenhalt ist gefragt

„Wir brauchen eine Entwicklungsstrategie für regionalen Zusammenhalt. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, der beschleunigte Ausbau der Digitalisierung und der weiteren Infrastruktur vor Ort sind zentrale Aufgaben auch in den nächsten Jahren“, betont die Bundestagskandidatin. „Die SPD hat in Bund und Land dazu schon viel angeschoben und manches erreicht. Jetzt geht es darum, den Kommunen mehr Aufgaben zu übertragen, denn bei Ihnen liegt die lokale Kompetenz.“

Auch die Chancengleichheit von Frauen und Männern ist ein Thema

Mit Kathrin Schneider möchte Fäscher zudem über Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Struktur- und Wirtschaftspolitik sprechen. Dieser Bereich werde vorrangig noch von Männern gesteuert. „Auch daran muss sich etwas ändern. Und wir müssen die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Karriere für beide Geschlechter überdenken“, meint Fäscher.

Den Direktlink zur Online-Veranstaltung am Dienstagabend (1. Juni, 19 Uhr) gibt es unter: arianefaescher.de.

Von MAZonline